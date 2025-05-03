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Авто

В Киеве открылся фестиваль старинных и эксклюзивных автомобилей Old Car Land (фото)

Авто 70х, фестиваль Old Car Land, Old Car Land
Фото: Тарас Брязгунов | В экспозиции авто 70-х можно увидеть огромный Chevrolet Caprice и маленький Mini

В Киеве 3-4 мая проходит крупнейший в Украине технический фестиваль Old Car Land. Посетители могут увидеть несколько сотен раритетных автомобилей, мотоциклов и автобусов.

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Журналисту Фокуса уже удалось побывать на фестивале, который празднует свое 10-летие.

Citroen CX, Mercedes W116, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Citroen CX и Mercedes S-Class W116
Фото: Тарас Брязгунов

На этот раз выставка проходит на территории киевского автомузея "Колеса истории", а ключевой ее темой являются автомобили 70-х годов — эпохи диско и хард-рока. В экспозиции выставили знаковые модели, которые выпускали полвека назад.

Audi 80, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Audi 80 B1

Среди них — огромный кабриолет Chevrolet Caprice 1973 года, инновационный Citroen CX с гидропневматической подвеской и Mercedes-Benz W116, который впервые получил название S-Class. Также продемонстрировали компактный Mini и Audi 80 первого поколения.

мотоциклы Днепр, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Экспозиция редких мотоциклов "Днепр"
Фото: Тарас Брязгунов

Еще одну экспозицию посвятили 80-летию Киевского мотозавода. Ее изюминкой стали раритетные эскортные мотоциклы "Днепр", которые в кортежах сопровождали многих известных иностранных лидеров.

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Отдельный стенд отвели для микроавтобусов Volkswagen, ведь им исполнилось 70 лет. Посетители имеют возможность посещать культовые VW T2.

VW T2, фестиваль Олд Кар Лэнд, Олд Кар Лэнд Fullscreen
На фестивале отмечают 70-летие микроавтобусов Volkswagen
Фото: Тарас Брязгунов

Одними из самых старых на Old Car Land на этот раз являются BMW 321 и Skoda Popular 30-х годов. Также посетители могут увидеть несколько Volkswagen Beetle, редкое купе Volvo 142, огромные американские Dodge Dart 1960 года и Cadillac DeVille 1966-го.

Dodge Dart, фестиваль "Страна старых машин", Страна старых машин Fullscreen
Dodge Dart 1960 года
Фото: Тарас Брязгунов

Среди более новых моделей стоит отметить заряженные хэтчбеки Peugeot 205 GTi и Ford Sierra RS Cosworth. Кроме того, на фестивале оборудовали уголок Великобритании с классическим лондонским такси и двухэтажным автобусом.

военная техника, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Экспозиция военной техники
Фото: Тарас Брязгунов

Традиционно на Old Car Land довольно масштабная экспозиция военной техники. В ней демонстрируют бронетранспортеры, грузовики, внедорожники и мотоциклы времен Второй мировой войны, а также более современную технику вроде редкого Steyr-Puch Pinzgauer. А для самых маленьких посетителей подготовили экспозицию старинных игрушек и педальные машинки.

Skoda Popular, Volkswagen Beetle Fullscreen
Skoda Popular и Volkswagen Beetle
Фото: Тарас Брязгунов
BMW 321 Fullscreen
BMW 321
Фото: Тарас Брязгунов
На фестивале продемонстрировали лондонское такси и двухэтажный автобус Fullscreen
На фестивале продемонстрировали лондонское такси и двухэтажный автобус
Фото: Тарас Брязгунов
Ford Sierra RS Cosworth Fullscreen
Ford Sierra RS Cosworth
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 205 GTi, VW Golf GTI Fullscreen
Peugeot 205 GTi и VW Golf GTI
Фото: Тарас Брязгунов
Pinzgauer Fullscreen
Steyr-Puch Pinzgauer
Фото: Тарас Брязгунов
бронетранспортёр Fullscreen
На Old Car Land привезли старинный бронетранспортер
Skoda Popular, Volkswagen Beetle
BMW 321
На фестивале продемонстрировали лондонское такси и двухэтажный автобус
Ford Sierra RS Cosworth
Peugeot 205 GTi, VW Golf GTI
Pinzgauer
бронетранспортёр

К тому же, посетители Old Car Land получили возможность посмотреть коллекцию музея "Колеса истории". В ней собрано немало интересных экспонатов, среди которых лимузин ЗИЛ Владимира Щербицкого, несколько Rolls-Royce, винтажные Buick, Chevrolet, а также кабриолет ГАЗ-А 30-х, который в свое время выпускался в Харькове.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели редкий заряженный BMW на 500 сил.

Также мы писали об огромной заброшенной коллекции раритетных ретроавто.