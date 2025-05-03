В Киеве открылся фестиваль старинных и эксклюзивных автомобилей Old Car Land (фото)

В Киеве 3-4 мая проходит крупнейший в Украине технический фестиваль Old Car Land. Посетители могут увидеть несколько сотен раритетных автомобилей, мотоциклов и автобусов.

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Журналисту Фокуса уже удалось побывать на фестивале, который празднует свое 10-летие.

Citroen CX и Mercedes S-Class W116 Фото: Тарас Брязгунов

На этот раз выставка проходит на территории киевского автомузея "Колеса истории", а ключевой ее темой являются автомобили 70-х годов — эпохи диско и хард-рока. В экспозиции выставили знаковые модели, которые выпускали полвека назад.

Audi 80 B1

Среди них — огромный кабриолет Chevrolet Caprice 1973 года, инновационный Citroen CX с гидропневматической подвеской и Mercedes-Benz W116, который впервые получил название S-Class. Также продемонстрировали компактный Mini и Audi 80 первого поколения.

Экспозиция редких мотоциклов "Днепр" Фото: Тарас Брязгунов

Еще одну экспозицию посвятили 80-летию Киевского мотозавода. Ее изюминкой стали раритетные эскортные мотоциклы "Днепр", которые в кортежах сопровождали многих известных иностранных лидеров.

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Отдельный стенд отвели для микроавтобусов Volkswagen, ведь им исполнилось 70 лет. Посетители имеют возможность посещать культовые VW T2.

На фестивале отмечают 70-летие микроавтобусов Volkswagen Фото: Тарас Брязгунов

Одними из самых старых на Old Car Land на этот раз являются BMW 321 и Skoda Popular 30-х годов. Также посетители могут увидеть несколько Volkswagen Beetle, редкое купе Volvo 142, огромные американские Dodge Dart 1960 года и Cadillac DeVille 1966-го.

Dodge Dart 1960 года Фото: Тарас Брязгунов

Среди более новых моделей стоит отметить заряженные хэтчбеки Peugeot 205 GTi и Ford Sierra RS Cosworth. Кроме того, на фестивале оборудовали уголок Великобритании с классическим лондонским такси и двухэтажным автобусом.

Экспозиция военной техники Фото: Тарас Брязгунов

Традиционно на Old Car Land довольно масштабная экспозиция военной техники. В ней демонстрируют бронетранспортеры, грузовики, внедорожники и мотоциклы времен Второй мировой войны, а также более современную технику вроде редкого Steyr-Puch Pinzgauer. А для самых маленьких посетителей подготовили экспозицию старинных игрушек и педальные машинки.

Skoda Popular и Volkswagen Beetle Фото: Тарас Брязгунов BMW 321 Фото: Тарас Брязгунов На фестивале продемонстрировали лондонское такси и двухэтажный автобус Фото: Тарас Брязгунов Ford Sierra RS Cosworth Фото: Тарас Брязгунов Peugeot 205 GTi и VW Golf GTI Фото: Тарас Брязгунов Steyr-Puch Pinzgauer Фото: Тарас Брязгунов На Old Car Land привезли старинный бронетранспортер

К тому же, посетители Old Car Land получили возможность посмотреть коллекцию музея "Колеса истории". В ней собрано немало интересных экспонатов, среди которых лимузин ЗИЛ Владимира Щербицкого, несколько Rolls-Royce, винтажные Buick, Chevrolet, а также кабриолет ГАЗ-А 30-х, который в свое время выпускался в Харькове.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели редкий заряженный BMW на 500 сил.

Также мы писали об огромной заброшенной коллекции раритетных ретроавто.