В Киеве открылся фестиваль старинных и эксклюзивных автомобилей Old Car Land (фото)
В Киеве 3-4 мая проходит крупнейший в Украине технический фестиваль Old Car Land. Посетители могут увидеть несколько сотен раритетных автомобилей, мотоциклов и автобусов.
Журналисту Фокуса уже удалось побывать на фестивале, который празднует свое 10-летие.
На этот раз выставка проходит на территории киевского автомузея "Колеса истории", а ключевой ее темой являются автомобили 70-х годов — эпохи диско и хард-рока. В экспозиции выставили знаковые модели, которые выпускали полвека назад.
Среди них — огромный кабриолет Chevrolet Caprice 1973 года, инновационный Citroen CX с гидропневматической подвеской и Mercedes-Benz W116, который впервые получил название S-Class. Также продемонстрировали компактный Mini и Audi 80 первого поколения.
Еще одну экспозицию посвятили 80-летию Киевского мотозавода. Ее изюминкой стали раритетные эскортные мотоциклы "Днепр", которые в кортежах сопровождали многих известных иностранных лидеров.
Отдельный стенд отвели для микроавтобусов Volkswagen, ведь им исполнилось 70 лет. Посетители имеют возможность посещать культовые VW T2.
Одними из самых старых на Old Car Land на этот раз являются BMW 321 и Skoda Popular 30-х годов. Также посетители могут увидеть несколько Volkswagen Beetle, редкое купе Volvo 142, огромные американские Dodge Dart 1960 года и Cadillac DeVille 1966-го.
Среди более новых моделей стоит отметить заряженные хэтчбеки Peugeot 205 GTi и Ford Sierra RS Cosworth. Кроме того, на фестивале оборудовали уголок Великобритании с классическим лондонским такси и двухэтажным автобусом.
Традиционно на Old Car Land довольно масштабная экспозиция военной техники. В ней демонстрируют бронетранспортеры, грузовики, внедорожники и мотоциклы времен Второй мировой войны, а также более современную технику вроде редкого Steyr-Puch Pinzgauer. А для самых маленьких посетителей подготовили экспозицию старинных игрушек и педальные машинки.
К тому же, посетители Old Car Land получили возможность посмотреть коллекцию музея "Колеса истории". В ней собрано немало интересных экспонатов, среди которых лимузин ЗИЛ Владимира Щербицкого, несколько Rolls-Royce, винтажные Buick, Chevrolet, а также кабриолет ГАЗ-А 30-х, который в свое время выпускался в Харькове.
Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели редкий заряженный BMW на 500 сил.
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