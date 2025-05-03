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Авто

У Києві відкрився фестиваль старовинних і ексклюзивних автомобілів Old Car Land (фото)

Авто 70х, фестиваль Old Car Land, Old Car Land
Фото: Тарас Брязгунов | В експозиції авто 70-х можна побачити величезний Chevrolet Caprice і маленький Mini

У Києві 3-4 травня проходить найбільший в Україні технічний фестиваль Old Car Land. Відвідувачі мають змогу побачити кілька сотень раритетних автомобілів, мотоциклів та автобусів.

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Журналісту Фокусу вже вдалося побувати на фестивалі, який святкує своє 10-річчя.

Citroen CX, Mercedes W116, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Citroen CX і Mercedes S-Class W116
Фото: Тарас Брязгунов

Цього разу виставка проходить на території київського автомузею "Колеса історії", а ключовою її темою є автомобілів 70-х років – епохи диско та хард-року. В експозиції виставили знакові моделі, які випускали пів століття тому.

Audi 80, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Audi 80 B1

Серед них – величезний кабріолет Chevrolet Caprice 1973 року, інноваційний Citroen CX із гідропневматичною підвіскою та Mercedes-Benz W116, який уперше отримав назву S-Class. Також продемонстрували компактний Mini і Audi 80 першого покоління.

мотоцикли Дніпро, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Експозиція рідкісних мотоциклів "Дніпро"
Фото: Тарас Брязгунов

Ще одну експозицію присвятили 80-річчю Київського мотозаводу. Її родзинкою стали раритетні ескортні мотоцикли "Дніпро", які у кортежах супроводжували багатьох відомих іноземних лідерів.

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Окремий стенд відвели для мікроавтобусів Volkswagen, адже їм виповнилося 70 років. Відвідувачі мають змогу відвідувати культові VW T2.

VW T2, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
На фестивалі відзначають 70-річчя мікроавтобусів Volkswagen
Фото: Тарас Брязгунов

Одними із найстаріших на Old Car Land цього разу є BMW 321 та Skoda Popular 30-х років. Також відвідувачі можуть побачити кілька Volkswagen Beetle, рідкісне купе Volvo 142, величезні американські Dodge Dart 1960 року і Cadillac DeVille 1966-го.

Dodge Dart, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Dodge Dart 1960 року
Фото: Тарас Брязгунов

Серед новіших моделей варто відзначити заряджені хетчбеки Peugeot 205 GTi та Ford Sierra RS Cosworth. Крім того, на фестивалі обладнали куточок Великої Британії із класичним лондонським таксі та двоповерховим автобусом.

військова техніка, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Експозиція військової техніки
Фото: Тарас Брязгунов

Традиційно на Old Car Land доволі масштабна експозиція військової техніки. У ній демонструють бронетранспортери, вантажівки, позашляховики та мотоцикли часів Другої світової війни, а також сучаснішу техніку на кшталт рідкісного Steyr-Puch Pinzgauer. А для найменших відвідувачів підготували експозицію старовинних іграшок та педальні машинки.

Skoda Popular, Volkswagen Beetle, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Skoda Popular і Volkswagen Beetle
Фото: Тарас Брязгунов
BMW 321, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
BMW 321
Фото: Тарас Брязгунов
фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
На фестивалі продемонстрували лондонське таксі та двоповерховий автобус
Фото: Тарас Брязгунов
Ford Sierra RS Cosworth, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Ford Sierra RS Cosworth
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 205 GTi, VW Golf GTI Fullscreen
Peugeot 205 GTi та VW Golf GTI
Фото: Тарас Брязгунов
Pinzgauer, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
Steyr-Puch Pinzgauer
Фото: Тарас Брязгунов
бронетранспортер, фестиваль Old Car Land, Old Car Land Fullscreen
На Old Car Land привезли старовинний бронетранспортер
Skoda Popular, Volkswagen Beetle, фестиваль Old Car Land, Old Car Land
BMW 321, фестиваль Old Car Land, Old Car Land
фестиваль Old Car Land, Old Car Land
Ford Sierra RS Cosworth, фестиваль Old Car Land, Old Car Land
Peugeot 205 GTi, VW Golf GTI
Pinzgauer, фестиваль Old Car Land, Old Car Land
бронетранспортер, фестиваль Old Car Land, Old Car Land

До того ж, відвідувачі Old Car Land отримали змогу переглянути колекцію музею "Колеса історії". У ній зібрано чимало цікавих експонатів, серед яких лімузин ЗІЛ Володимира Щербицького, кілька Rolls-Royce, вінтажні Buick, Chevrolet, а також кабріолет ГАЗ-А 30-х, який свого часу випускали в Харкові.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили рідкісний заряджений BMW на 500 сил.

Також ми писали про величезну покинуту колекцію раритетних ретроавто.