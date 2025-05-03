У Києві відкрився фестиваль старовинних і ексклюзивних автомобілів Old Car Land (фото)
У Києві 3-4 травня проходить найбільший в Україні технічний фестиваль Old Car Land. Відвідувачі мають змогу побачити кілька сотень раритетних автомобілів, мотоциклів та автобусів.
Журналісту Фокусу вже вдалося побувати на фестивалі, який святкує своє 10-річчя.
Цього разу виставка проходить на території київського автомузею "Колеса історії", а ключовою її темою є автомобілів 70-х років – епохи диско та хард-року. В експозиції виставили знакові моделі, які випускали пів століття тому.
Серед них – величезний кабріолет Chevrolet Caprice 1973 року, інноваційний Citroen CX із гідропневматичною підвіскою та Mercedes-Benz W116, який уперше отримав назву S-Class. Також продемонстрували компактний Mini і Audi 80 першого покоління.
Ще одну експозицію присвятили 80-річчю Київського мотозаводу. Її родзинкою стали раритетні ескортні мотоцикли "Дніпро", які у кортежах супроводжували багатьох відомих іноземних лідерів.
Окремий стенд відвели для мікроавтобусів Volkswagen, адже їм виповнилося 70 років. Відвідувачі мають змогу відвідувати культові VW T2.
Одними із найстаріших на Old Car Land цього разу є BMW 321 та Skoda Popular 30-х років. Також відвідувачі можуть побачити кілька Volkswagen Beetle, рідкісне купе Volvo 142, величезні американські Dodge Dart 1960 року і Cadillac DeVille 1966-го.
Серед новіших моделей варто відзначити заряджені хетчбеки Peugeot 205 GTi та Ford Sierra RS Cosworth. Крім того, на фестивалі обладнали куточок Великої Британії із класичним лондонським таксі та двоповерховим автобусом.
Традиційно на Old Car Land доволі масштабна експозиція військової техніки. У ній демонструють бронетранспортери, вантажівки, позашляховики та мотоцикли часів Другої світової війни, а також сучаснішу техніку на кшталт рідкісного Steyr-Puch Pinzgauer. А для найменших відвідувачів підготували експозицію старовинних іграшок та педальні машинки.
До того ж, відвідувачі Old Car Land отримали змогу переглянути колекцію музею "Колеса історії". У ній зібрано чимало цікавих експонатів, серед яких лімузин ЗІЛ Володимира Щербицького, кілька Rolls-Royce, вінтажні Buick, Chevrolet, а також кабріолет ГАЗ-А 30-х, який свого часу випускали в Харкові.
Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили рідкісний заряджений BMW на 500 сил.
Також ми писали про величезну покинуту колекцію раритетних ретроавто.