У Києві відкрився фестиваль старовинних і ексклюзивних автомобілів Old Car Land (фото)

У Києві 3-4 травня проходить найбільший в Україні технічний фестиваль Old Car Land. Відвідувачі мають змогу побачити кілька сотень раритетних автомобілів, мотоциклів та автобусів.

Related video

Журналісту Фокусу вже вдалося побувати на фестивалі, який святкує своє 10-річчя.

Citroen CX і Mercedes S-Class W116 Фото: Тарас Брязгунов

Цього разу виставка проходить на території київського автомузею "Колеса історії", а ключовою її темою є автомобілів 70-х років – епохи диско та хард-року. В експозиції виставили знакові моделі, які випускали пів століття тому.

Audi 80 B1

Серед них – величезний кабріолет Chevrolet Caprice 1973 року, інноваційний Citroen CX із гідропневматичною підвіскою та Mercedes-Benz W116, який уперше отримав назву S-Class. Також продемонстрували компактний Mini і Audi 80 першого покоління.

Експозиція рідкісних мотоциклів "Дніпро" Фото: Тарас Брязгунов

Ще одну експозицію присвятили 80-річчю Київського мотозаводу. Її родзинкою стали раритетні ескортні мотоцикли "Дніпро", які у кортежах супроводжували багатьох відомих іноземних лідерів.

Важливо

В інтернеті показали унікальний латвійський гібрид 60-х із двигуном від "Запорожця" (фото)

Окремий стенд відвели для мікроавтобусів Volkswagen, адже їм виповнилося 70 років. Відвідувачі мають змогу відвідувати культові VW T2.

На фестивалі відзначають 70-річчя мікроавтобусів Volkswagen Фото: Тарас Брязгунов

Одними із найстаріших на Old Car Land цього разу є BMW 321 та Skoda Popular 30-х років. Також відвідувачі можуть побачити кілька Volkswagen Beetle, рідкісне купе Volvo 142, величезні американські Dodge Dart 1960 року і Cadillac DeVille 1966-го.

Dodge Dart 1960 року Фото: Тарас Брязгунов

Серед новіших моделей варто відзначити заряджені хетчбеки Peugeot 205 GTi та Ford Sierra RS Cosworth. Крім того, на фестивалі обладнали куточок Великої Британії із класичним лондонським таксі та двоповерховим автобусом.

Експозиція військової техніки Фото: Тарас Брязгунов

Традиційно на Old Car Land доволі масштабна експозиція військової техніки. У ній демонструють бронетранспортери, вантажівки, позашляховики та мотоцикли часів Другої світової війни, а також сучаснішу техніку на кшталт рідкісного Steyr-Puch Pinzgauer. А для найменших відвідувачів підготували експозицію старовинних іграшок та педальні машинки.

Skoda Popular і Volkswagen Beetle Фото: Тарас Брязгунов BMW 321 Фото: Тарас Брязгунов На фестивалі продемонстрували лондонське таксі та двоповерховий автобус Фото: Тарас Брязгунов Ford Sierra RS Cosworth Фото: Тарас Брязгунов Peugeot 205 GTi та VW Golf GTI Фото: Тарас Брязгунов Steyr-Puch Pinzgauer Фото: Тарас Брязгунов На Old Car Land привезли старовинний бронетранспортер

До того ж, відвідувачі Old Car Land отримали змогу переглянути колекцію музею "Колеса історії". У ній зібрано чимало цікавих експонатів, серед яких лімузин ЗІЛ Володимира Щербицького, кілька Rolls-Royce, вінтажні Buick, Chevrolet, а також кабріолет ГАЗ-А 30-х, який свого часу випускали в Харкові.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили рідкісний заряджений BMW на 500 сил.

Також ми писали про величезну покинуту колекцію раритетних ретроавто.