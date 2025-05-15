Знакомый незнакомец: недорогой электрокроссовер Mitsubishi показали на первых фото

Обнародованы первые фото Mitsubishi Eclipse Cross следующего поколения. Кроссовер претерпит кардинальные изменения и станет электрокаром.

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Об этом сообщает французский сайт L'Argus.

На тизерах показали лишь отдельные детали дизайна Mitsubishi Eclipse Cross, однако информация о модели уже есть. Она будет близнецом Renault Scenic E-Tech.

Показали лишь отдельные детали электрокара Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi

В этом нет ничего удивительного, ведь японский и французский автопроизводители входят в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и активно сотрудничают в последнее время. В частности, новый Mitsubishi Colt является копией Renault Clio, а кроссовер ASX второго поколения базируется на Renault Captur.

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Судя по фото, новый Mitsubishi Eclipse Cross отличается от французского собрата лишь декором. Он компактнее модели нынешнего поколения, которая в свое время была на тесте Фокуса, однако просторнее внутри и имеет значительно больший (545 л) багажник.

Renault Scenic E-Tech Фото: Renault

Электромобиль Mitsubishi Eclipse Cross предложат в версиях мощностью 170 и 220 л. с. с двумя вариантами батареи — емкостью 60 и 87 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составит 430-620 км, в зависимости от модификации. Базовый вариант будет стоить менее 40 000 евро.

Ранее стало известно, что Mitsubishi выпустит более компактный электрокроссовер на базе Nissan Leaf.

Также Фокус писал о мощном и доступном электрокроссовере Toyota для молодежи.