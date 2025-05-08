Клон Nissan Leaf и "iPhone на колесах": Mitsubishi готовит недорогие электрокроссоверы (фото)
В линейке Mitsubishi вскоре появятся два новых электрокроссовера, созданные совместно с Nissan и Foxconn. Запас хода обеих моделей составит не менее 500 км.
Об этом новые электромобили Mitsubishi рассказал австралийский сайт The Drive.
Оба электрокроссовера Mitsubishi не будут самостоятельными, ведь будут иметь доноров. В основе первой модели будет лежать новый Nissan Leaf третьего поколения, который как известно, стал кроссовером. В этом нет ничего удивительного, ведь оба бренда входят в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.
Электромобиль Mitsubishi внешне мало будет отличаться от Nissan Leaf 2025, то есть будет иметь обтекаемый силуэт, а его запас хода составит примерно 500 км.
Интересно, что в Mitsubishi "отблагодарят" партнеров — появится новый кроссовер Nissan созданный на базе плагин-гибридного Outlander PHEV.
Второй электрокроссовер Mitsubishi создают на базе Foxtron Model B — компактного молодежного электрокроссовера, который создал тайваньский производитель электроники Foxconn (он известен тем, что именно на его предприятиях производят iPhone).
Электромобиль Foxtron Model B представили в 231-сильной заднеприводной и 462-сильной полноприводной версиях. С батареей на 60 кВт∙ч запас хода составляет 500 км.
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