Клон Nissan Leaf и "iPhone на колесах": Mitsubishi готовит недорогие электрокроссоверы (фото)

В линейке Mitsubishi вскоре появятся два новых электрокроссовера, созданные совместно с Nissan и Foxconn. Запас хода обеих моделей составит не менее 500 км.

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Об этом новые электромобили Mitsubishi рассказал австралийский сайт The Drive.

Оба электрокроссовера Mitsubishi не будут самостоятельными, ведь будут иметь доноров. В основе первой модели будет лежать новый Nissan Leaf третьего поколения, который как известно, стал кроссовером. В этом нет ничего удивительного, ведь оба бренда входят в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan Leaf будет иметь клона с логотипом Mitsubishi Фото: Nissan

Электромобиль Mitsubishi внешне мало будет отличаться от Nissan Leaf 2025, то есть будет иметь обтекаемый силуэт, а его запас хода составит примерно 500 км.

Интересно, что в Mitsubishi "отблагодарят" партнеров — появится новый кроссовер Nissan созданный на базе плагин-гибридного Outlander PHEV.

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Второй электрокроссовер Mitsubishi создают на базе Foxtron Model B — компактного молодежного электрокроссовера, который создал тайваньский производитель электроники Foxconn (он известен тем, что именно на его предприятиях производят iPhone).

Электромобиль Foxtron Model B представили в 231-сильной заднеприводной и 462-сильной полноприводной версиях. С батареей на 60 кВт∙ч запас хода составляет 500 км.

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