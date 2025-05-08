Клон Nissan Leaf та "iPhone на колесах": Mitsubishi готує недорогі електрокросовери (фото)

У лінійці Mitsubishi невдовзі з’являться два нові електрокросовери, створені разом із Nissan та Foxconn. Запас ходу обох моделей складе щонайменше 500 км.

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Про це нові електромобілі Mitsubishi розповів австралійський сайт The Drive.

Обидва електрокросовери Mitsubishi не будуть самостійними, адже матимуть донорів. В основі першої моделі лежатиме новий Nissan Leaf третього покоління, який як відомо, став кросовером. У цьому немає нічого дивного, адже обидва бренди входять в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan Leaf матиме клона з логотипом Mitsubishi Фото: Nissan

Електромобіль Mitsubishi зовні мало відрізнятиметься від Nissan Leaf 2025, тобто матиме обтічний силует, а його запас ходу сягне приблизно 500 км.

Цікаво, що в Mitsubishi "віддячать" партнерам – з’явиться новий кросовер Nissan створений на базі плагін-гібридного Outlander PHEV.

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Другий електрокросовер Mitsubishi творять на базі Foxtron Model B – компактного молодіжного електрокросовера, якого створив тайванський виробник електроніки Foxconn (він відомий тим, що саме на його підприємствах виробляють iPhone).

Електромобіль Foxtron Model B представили у 231-сильній задньопривідній та 462-сильній повнопривідній версіях. Із батареєю на 60 кВт∙год запас ходу складає 500 км.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Hyundai із запасом ходу 700 км.

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