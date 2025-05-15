Знайомий незнайомець: недорогий електрокросовер Mitsubishi показали на перших фото

Оприлюднено перші фото Mitsubishi Eclipse Cross наступного покоління. Кросовер зазнає кардинальних змін і стане електрокаром.

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Про це повідомляє французький сайт L’Argus.

На тизерах показали лише окремі деталі дизайну Mitsubishi Eclipse Cross, проте інформація про модель уже є. Вона буде близнюком Renault Scenic E-Tech.

Показали лише окремі деталі електрокара Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi

У цьому немає нічого дивного, адже японський та французький автовиробники входять до альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та активно співпрацюють останнім часом. Зокрема, новий Mitsubishi Colt є копією Renault Clio, а кросовер ASX другого покоління базується на Renault Captur.

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Судячи з фото, новий Mitsubishi Eclipse Cross відрізняється від французького побратима лише декором. Він компактніший за модель нинішнього покоління, яка свого часу була на тесті Фокусу, проте просторіший всередині і має значно більший (545 л) багажник.

Renault Scenic E-Tech Фото: Renault

Електромобіль Mitsubishi Eclipse Cross запропонують у версіях потужністю 170 та 220 к. с. із двома варіантами батареї – ємністю 60 і 87 кВт∙год. Запас ходу кросовера складе 430-620 км, залежно від модифікації. Базовий варіант коштуватиме менш ніж 40 000 євро.

Раніше стало відомо, що Mitsubishi випустить компактніший електрокросовер на базі Nissan Leaf.

Також Фокус писав про потужний і доступний електрокросовер Toyota для молоді.