Новая жизнь классики: винтажный Ford 1928 года превратили в электрокар (видео)

Старинный Ford Model A 1928 года получил вторую жизнь. Коллекционный автомобиль переделали в электрокар.

Related video

Об этом электромобиль Ford Model A рассказали на сайте Inside EVs.

Необычный тюнинг Ford Model A выполнила компания Flash Drive Motors из Техаса. Почти столетний автомобиль оснастили силовой установкой NetGain Hyper 9.

Электромотор развивает 125 л. с. и 237 Н∙м, то есть он в три раза мощнее оригинальной 3,3-литровой четверки на 40 л. с. Ford A стал значительно быстрее, а его мотор работает тише.

Винтажное авто оснастили 125-сильным электромотором Фото: скриншот / YouTube

Примечательно, что сохранена 3-ступенчатая механическая КПП Ford A. Емкость батареи составляет 25,7 кВт∙ч, также установлено зарядное устройство мощностью 3,3 кВт, то есть зарядка от домашней электросети занимает примерно 8 часов.

Переделка Ford Model A обошлась в 25 000 долларов. Перед этим седан прошел реставрацию.

Важно

Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Ford Model A — одна из самых массовых моделей в истории американского бренда. Преемника легендарного Ford T выпускали с 1928 по 1931 год и всего собрали 4,8 миллиона авто. В свое время эту модель производили и на территории Украины.

Между прочим, в электромобиль превратили и винтажный Bentley Blower 1929 года. Его выпустят лимитированной серией.

Также Фокус писал о знаменитой Skoda 80-х, которую возродили в формате электрокара.