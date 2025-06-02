Нове життя класики: вінтажний Ford 1928 року перетворили на електрокар (відео)

Старовинний Ford Model A 1928 року отримав друге життя. Колекційний автомобіль переробили на електрокар.

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Про це електромобіль Ford Model A розповіли на сайті Inside EVs.

Незвичний тюнінг Ford Model A виконала компанія Flash Drive Motors із Техасу. Майже сторічний автомобіль оснастили силовою установкою NetGain Hyper 9.

Електромотор розвиває 125 к. с. та 237 Н∙м, тобто він утричі потужніший за оригінальну 3,3-літрову четвірку на 40 к. с. Ford A став значно швидшим, а його мотор працює тихіше.

Вінтажне авто оснастили 125-сильним електромотором Фото: скриншот / YouTube

Примітно, що збережено 3-ступінчасту механічну КПП Ford A. Ємність батареї становить 25,7 кВт∙год, також встановлено зарядний пристрій потужністю 3,3 кВт, тобто зарядка від домашньої електромережі займає приблизно 8 годин.

Переробка Ford Model A обійшлася в 25 000 доларів. Перед цим седан пройшов реставрацію.

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Ford Model A – одна із наймасовіших моделей в історії американського бренду. Наступника легендарного Ford T випускали з 1928 по 1931 рік і всього зібрали 4,8 мільйона авто. Свого часу цю модель виробляли і на території України.

Між іншим, в електромобіль перетворили і вінтажний Bentley Blower 1929 року. Його випустять лімітованою серією.

Також Фокус писав про знамениту Skoda 80-х, яку відродили у форматі електрокара.