Эксклюзив за $125 миллионов: продается поместье с большой коллекцией раритетных авто (фото)

В Калифорнии за 125 миллионов долларов продается дорогой люксовый особняк. В его стоимость включена немалая коллекция раритетных ретро-авто.

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Об этом сообщает сайт The Drive.

Поместье The Lyon Estate расположено в графстве Орандж Каунти. Его возвел в 80-х годах американский генерал Уильям Лайон, который после увольнения в запас заработал состояние на продажах недвижимости.

В доме есть 8 спален и несколько гостиных

В шикарном доме площадью 1950 кв. м есть 8 спален, 11 ванных комнат, дорогие гостиные и несколько террас. Кроме того, на территории поместья построен бассейн, сад, вертолетная площадка, конюшни и теннисный корт.

Звездой коллекции является Duesenberg J (в центре фото)

Но изюминкой является гараж, который даже больше дома — 2200 кв. м. Уильям Лайон был ценителем ретроавто, поэтому собрал большую коллекцию. В целом она насчитывает 80 машин, среди которых есть настоящие раритеты.

Стоимость голубого Packard Twelve составляет примерно $500 000

Самыми ценными в коллекции являются спидстер Duesenberg J 1929 года и суперкар Ferrari Daytona Spider 60-х — оба авто стоят по 2-3 миллиона долларов.

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Кроме того, довольно дорогими являются родстер Packard Twelve 1934 года с кузовом от ателье LeBaron и кабриолет Cadillac V16 — их стоимость может достигать полмиллиона долларов.

Всего в автоколлекции насчитывается 80 машин

Также в коллекции можно увидеть представительские Rolls-Royce Phantom, суперкар Ferrari Testarossa, редкий Ford Mustang Shelby GT500. А еще на фото видны классические Jaguar E-Type и XK120, Porsche 356 и 911.

Между прочим, в Украине выставили на продажу знаменитый представительский Cadillac 50-х.

Также Фокус рассказывал о секретной коллекции редких Ford Mustang.