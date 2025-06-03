Ексклюзив за $125 мільйонів: продається маєток із великою колекцією раритетних авто (фото)

У Каліфорнії за 125 мільйонів доларів продається дорогий люксовий маєток. У його вартість включено чималу колекцію раритетних ретроавто.

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Про це повідомляє сайт The Drive.

Маєток The Lyon Estate розташований в графстві Орандж Каунті. Його звів у 80-х роках американський генерал Вільям Лайон, який після звільнення в запас заробив статки на продажах нерухомості.

У будинку є 8 спалень та кілька віталень

У шикарному будинку площею 1950 кв. м є 8 спалень, 11 ванних кімнат, дорогі вітальні та кілька терас. Крім того, на території маєтку збудовано басейн, сад, вертолітний майданчик, конюшні та тенісний корт.

Зіркою колекції є Duesenberg J (в центрі фото)

Але родзинкою є гараж, який навіть більшим за дім – 2200 кв. м. Вільям Лайон був поціновувачем ретроавто, тому зібрав чималу колекцію. Загалом вона нараховує 80 машин, серед яких є справжні раритети.

Вартість блакитного Packard Twelve становить приблизно $500 000

Найціннішими в колекції є спідстер Duesenberg J 1929 року та суперкар Ferrari Daytona Spider 60-х – обидва авто коштують по 2-3 мільйони доларів.

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Крім того, доволі дорогими є родстер Packard Twelve 1934 року з кузовом від ательє LeBaron та кабріолет Cadillac V16 – їх вартість може сягати пів мільйона доларів.

Усього в автоколекції нараховується 80 машин

Також в колекції можна побачити представницькі Rolls-Royce Phantom, суперкар Ferrari Testarossa, рідкісний Ford Mustang Shelby GT500. А ще на фото видно класичні Jaguar E-Type і XK120, Porsche 356 та 911.

Між іншим, в Україні виставили на продаж знаменитий представницький Cadillac 50-х.

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