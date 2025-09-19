Кроссоверы, хэтчбеки и электрокары: Hyundai наполнит рынок новыми моделями (фото)
Hyundai готовится к масштабному обновлению модельного ряда. В ближайшие годы ожидаются рамный пикап, доступные электрокары и водородное авто.
О новых Hyundai рассказали на собрании инвесторов в Нью-Йорке. Южнокорейский авто готовит целый ряд интересных новинок. Об этом сообщает сайт Motor1.
В планах Hyundai — увеличить объемы производства до 5,55 миллиона авто в год до конца десятилетия. 60% из них будут электрифицированными.
В частности, уже вскоре на рынок выйдет кроссовер Hyundai Elexio — первый электрокар марки, собранный в Китае. В 2026 году появятся два доступных электромобиля — компактный хэтчбек Hyundai Ioniq 3 для Европы и седан С-класса для Китая. На 2027 год запланирован дебют субкомпактного электрокроссовера А-класса, который будут выпускать в Индии.
Кроме того, после 2026 года планируется первый электромобиль Hyundai с бензиновым генератором, который увеличит запас хода до 1000 км. Также анонсировали премиальный гибрид Genesis и новую модель с водородными топливными элементами.
От моделей без электрификации в Hyundai пока не планируют отказываться. В частности, планируется рамный пикап, нацеленный, в первую очередь, на североамериканский рынок. Его будут разрабатывать совместно с General Motors.
