Кросовери, хетчбеки та електрокари: Hyundai наповнить ринок новими моделями (фото)

Hyundai готується до масштабного оновлення модельного ряду. У найближчі роки очікуються рамний пікап, доступні електрокари та водневе авто.

Про нові Hyundai розповіли на зборах інвесторів у Нью-Йорку. Південнокорейський авто готує цілу низку цікавих новинок. Про це повідомляє сайт Motor1.

У планах Hyundai – збільшити об’єми виробництва до 5,55 мільйона авто на рік до кінця десятиріччя. 60% з них будуть електрифікованими.

Hyundai Elexio Фото: Hyundai

Зокрема, уже невдовзі на ринок вийде кросовер Hyundai Elexio – перший електрокар марки, зібраний в Китаї. У 2026 році з’являться два доступні електромобілі – компактний хетчбек Hyundai Ioniq 3 для Європи та седан С-класу для Китаю. На 2027 рік запланований дебют субкомпактного електрокросовера А-класу, який випускатимуть в Індії.

Крім того, після 2026 року планується перший електромобіль Hyundai з бензиновим генератором, який збільшить запас ходу до 1000 км. Також анонсували преміальний гібрид Genesis та нову модель із водневими паливними елементами.

Концепт Hyundai Three є прототипом нового Ioniq 3 Фото: Hyundai

Від моделей без електрифікації в Hyundai поки не планують відмовлятися. Зокрема, планується рамний пікап, націлений, передусім, на північноамериканський ринок. Його розроблятимуть спільно з General Motors.

Раніше стали відомі подробиці нового Hyundai Tucson 2026. Компактний кросовер зазнає суттєвих змін.

Також Фокус розповідав про нові моделі Volkswagen, які дебютують у найближчі роки.