Електричний VW Golf і новий ID.4: які моделі презентує Volkswagen у найближчі роки (фото)
Volkswagen готує масштабне оновлення своєї лінійки. Переважна більшість нових моделей будуть електричними.
У найближчі 5-6 років основні моделі Volkswagen будуть оновлені або замінені. Про частину новинок стало відомо французькому сайту L’Argus.
На модельний ряд Volkswagen вплинуть запровадження норм Євро-7 у 2027 році та стратегія ЄС, яка передбачає відмову від двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року. Отже, чимало нових моделей марки електрифікують.
Зокрема, у середині 2026 року дебютує електромобіль Volkswagen ID.Polo, який нещодавно показали в камуфляжі. Він кине виклик Peugeot e-208 та Renault 5.
Крім того, презентують нові Volkswagen ID.4 та ID.5, які зазнають суттєвих змін. А компактні кросовери Volkswagen T-Cross і Taigo оновлять.
На початку 2027 року на ринок вийде недорогий 4,1-метровий електрокросовер Volkswagen ID.Cross, який є побратимом Skoda Epiq. Його запас ходу — 420 км.Важливо
Ще однією важливою новинкою стане компактний і недорогий електромобіль Volkswagen ID.Every1 вартістю від 20 000 євро. Запас ходу складе мінімум 250 км.
Також у 2027 році модернізацію пройдуть Volkswagen Golf, ID.3 та бензиновий Polo. А ще випустять заряджений VW ID. Polo GTI.
На 2030 рік перенесли прем’єру електричного Volkswagen ID.Golf, а невдовзі після нього дебютує електрокросовер ID.Roc. Обидві моделі збудують на новій платформі SSP. Спортивний VW ID.Golf GTI презентують у 2031 році.
