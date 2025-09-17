Электрический VW Golf и новый ID.4: какие модели презентует Volkswagen в ближайшие годы (фото)

Volkswagen готовит масштабное обновление своей линейки. Подавляющее большинство новых моделей будут электрическими.

В ближайшие 5-6 лет основные модели Volkswagen будут обновлены или заменены. О части новинок стало известно французскому сайту L'Argus.

На модельный ряд Volkswagen повлияют введение норм Евро-7 в 2027 году и стратегия ЕС, которая предусматривает отказ от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года. Таким образом, многие новые модели марки электрифицируют.

Volkswagen ID.Polo Фото: Volkswagen

В частности, в середине 2026 года дебютирует электромобиль Volkswagen ID.Polo, который недавно показали в камуфляже. Он бросит вызов Peugeot e-208 и Renault 5.

Кроме того, презентуют новые Volkswagen ID.4 и ID.5, которые претерпят существенные изменения. А компактные кроссоверы Volkswagen T-Cross и Taigo обновят.

Volkswagen ID.CROSS Фото: Volkswagen

В начале 2027 года на рынок выйдет недорогой 4,1-метровый электрокроссовер Volkswagen ID.Cross, который является собратом Skoda Epiq. Его запас хода — 420 км.

Еще одной важной новинкой станет компактный и недорогой электромобиль Volkswagen ID.Every1 стоимостью от 20 000 евро. Запас хода составит минимум 250 км.

Volkswagen ID.EVERY1 Фото: Volkswagen

Также в 2027 году модернизацию пройдут Volkswagen Golf, ID.3 и бензиновый Polo. А еще выпустят заряженный VW ID. Polo GTI.

На 2030 год перенесли премьеру электрического Volkswagen ID.Golf, а вскоре после него дебютирует электрокроссовер ID.Roc. Обе модели построят на новой платформе SSP. Спортивный VW ID.Golf GTI презентуют в 2031 году.

