Электрический VW Golf и новый ID.4: какие модели презентует Volkswagen в ближайшие годы (фото)
Volkswagen готовит масштабное обновление своей линейки. Подавляющее большинство новых моделей будут электрическими.
В ближайшие 5-6 лет основные модели Volkswagen будут обновлены или заменены. О части новинок стало известно французскому сайту L'Argus.
На модельный ряд Volkswagen повлияют введение норм Евро-7 в 2027 году и стратегия ЕС, которая предусматривает отказ от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года. Таким образом, многие новые модели марки электрифицируют.
В частности, в середине 2026 года дебютирует электромобиль Volkswagen ID.Polo, который недавно показали в камуфляже. Он бросит вызов Peugeot e-208 и Renault 5.
Кроме того, презентуют новые Volkswagen ID.4 и ID.5, которые претерпят существенные изменения. А компактные кроссоверы Volkswagen T-Cross и Taigo обновят.
В начале 2027 года на рынок выйдет недорогой 4,1-метровый электрокроссовер Volkswagen ID.Cross, который является собратом Skoda Epiq. Его запас хода — 420 км.Важно
Еще одной важной новинкой станет компактный и недорогой электромобиль Volkswagen ID.Every1 стоимостью от 20 000 евро. Запас хода составит минимум 250 км.
Также в 2027 году модернизацию пройдут Volkswagen Golf, ID.3 и бензиновый Polo. А еще выпустят заряженный VW ID. Polo GTI.
На 2030 год перенесли премьеру электрического Volkswagen ID.Golf, а вскоре после него дебютирует электрокроссовер ID.Roc. Обе модели построят на новой платформе SSP. Спортивный VW ID.Golf GTI презентуют в 2031 году.
Ранее Фокус рассказывал о необычном электрокроссовере Volkswagen на базе Polo.
Также мы писали о новых электрокроссоверах Zeekr с запасом хода до 800 км.