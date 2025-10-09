Новый электрифицированный седан Geely станет альтернативой Toyota Camry за $14 000 (фото)

Опубликованы первые фото Geely Galaxy Starshine 7. Большой электрифицированный седан D-класса будет недорогим и богато оснащенным.

Новый Geely Galaxy Starshine 7 презентуют до конца года, а его стартовая цена составит примерно 14 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Автомобиль займет нишу между Geely Galaxy Starshine 6, который в Китае стоит от 85 800 юаней ($12 000), и Starshine 8 за 115 800 юаней ($16 000). Запланирован и экспорт модели.

Geely Galaxy Starshine 7 получит плагин-гибридную установку Фото: CarNewsChina

Седан D-класса внешне напоминает новый Geely Emgrand. У него похожий стремительный силуэт, широкая "пасть" решетки радиатора и раскосые фары. Фонари соединены тоненькой диодной полосой. Впрочем, авто больше Emgrand и имеет размеры, подобные Toyota Camry.

Габариты Geely Galaxy Starshine 7:

длина — 4958 мм;

ширина — 1915 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 2852 мм;

масса — 1815 кг.

Салон Geely Galaxy Starshine 7 не показали, но известно, что на передней панели установят два экрана. Комплектация бюджетной модели включает 18-дюймовые диски, люк, подогрев сидений и систему полуавтономного движения.

Новый Geely Galaxy Starshine 7 получит плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. и 160-сильным электромотором. Максимальная скорость составит 190 км/ч. К тому же, авто сможет проехать более 100 км на электротяге.

