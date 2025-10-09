Новый электрифицированный седан Geely станет альтернативой Toyota Camry за $14 000 (фото)
Опубликованы первые фото Geely Galaxy Starshine 7. Большой электрифицированный седан D-класса будет недорогим и богато оснащенным.
Новый Geely Galaxy Starshine 7 презентуют до конца года, а его стартовая цена составит примерно 14 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Автомобиль займет нишу между Geely Galaxy Starshine 6, который в Китае стоит от 85 800 юаней ($12 000), и Starshine 8 за 115 800 юаней ($16 000). Запланирован и экспорт модели.
Седан D-класса внешне напоминает новый Geely Emgrand. У него похожий стремительный силуэт, широкая "пасть" решетки радиатора и раскосые фары. Фонари соединены тоненькой диодной полосой. Впрочем, авто больше Emgrand и имеет размеры, подобные Toyota Camry.
Габариты Geely Galaxy Starshine 7:
- длина — 4958 мм;
- ширина — 1915 мм;
- высота — 1505 мм;
- колесная база — 2852 мм;
- масса — 1815 кг.
Салон Geely Galaxy Starshine 7 не показали, но известно, что на передней панели установят два экрана. Комплектация бюджетной модели включает 18-дюймовые диски, люк, подогрев сидений и систему полуавтономного движения.
Новый Geely Galaxy Starshine 7 получит плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. и 160-сильным электромотором. Максимальная скорость составит 190 км/ч. К тому же, авто сможет проехать более 100 км на электротяге.
Между прочим, недавно дебютировал бюджетный электромобиль от Geely за $5000.
Также Фокус рассказывал о самом дешевом гибриде в Украине.