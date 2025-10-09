Новий електрифікований седан Geely стане альтернативою Toyota Camry за $14 000 (фото)

Опубліковано перші фото Geely Galaxy Starshine 7. Великий електрифікований седан D-класу буде недорогим і багато оснащеним.

Related video

Новий Geely Galaxy Starshine 7 презентують до кінця року, а його стартова ціна складе приблизно 14 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Автомобіль займе нішу між Geely Galaxy Starshine 6, який в Китаї коштує від 85 800 юанів ($12 000), та Starshine 8 за 115 800 юанів ($16 000). Заплановано і експорт моделі.

Geely Galaxy Starshine 7 отримає плагін-гібридну установку Фото: CarNewsChina

Седан D-класу зовні нагадує новий Geely Emgrand. У нього схожий стрімкий силует, широка "паща" решітки радіатора та розкосі фари. Ліхтарі з’єднані тоненькою діодною смугою. Утім, авто більше за Emgrand і має розміри, подібні до Toyota Camry.

Габарити Geely Galaxy Starshine 7:

довжина – 4958 мм;

ширина – 1915 мм;

висота – 1505 мм;

колісна база – 2852 мм;

маса – 1815 кг.

Важливо

В Україні з'явився електрифікований кросовер від Huawei із запасом ходу 1500 км (фото)

Салон Geely Galaxy Starshine 7 не показали, але відомо, що на передній панелі встановлять два екрани. Комплектація бюджетної моделі включає 18-дюймові диски, люк, підігрів сидінь та систему напівавтономного руху.

Новий Geely Galaxy Starshine 7 отримає плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с. та 160-сильним електромотором. Максимальна швидкість складе 190 км/год. До того ж, авто зможе проїхати понад 100 км на електротязі.

Між іншим, нещодавно дебютував бюджетний електромобіль від Geely за $5000.

Також Фокус розповідав про найдешевший гібрид в Україні.