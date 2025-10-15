Toyota готовит электрокар стоимостью до $10 000: для управления им не нужны права (фото)

В линейке Toyota появится доступный городской электромобиль. Субкомпактная модель будет стоить до 10 000 долларов и не потребует водительского удостоверения.

Самый дешевый электромобиль Toyota планируют изготавливать через несколько лет в Великобритании. Об этом сообщает издание Autocar.

Производство электрокара стартует на предприятии в городе Бернастон, где сейчас производят Toyota Corolla. В его модернизацию для выпуска электромобилей в рамках британской правительственной программы инвестируют 15 миллионов фунтов стерлингов ($20 миллионов).

Электрокар будет стоить до $10 000 Фото: Toyota

Доступный электрокар Toyota будет серийной версией концепта FT-Me, который презентовали в марте. Его конкурентами станут электромобили Citroen Ami, FIAT Topolino и Renault Mobilize Duo. Все они стоят до $10 000 и в ряде стран ЕС для управления такими авто не требуются водительские права.

Двухместный электромобиль Toyota FT-Me достигает всего 2,5 м в длину и отличается футуристическим дизайном. В конструкции авто использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Также отмечается, что отдельные компоненты позаимствуют у электрокара Elm Evolv.

Новая Toyota FT-Me получит 8-сильный мотор, а ее максимальную скорость ограничат на 45 км/ч. Запас хода составит примерно 100 км, еще до 20-30 км в день будут добавлять солнечные батареи на крыше.

