Toyota готує електрокар вартістю до $10 000: для керування ним не потрібні права (фото)
У лінійці Toyota з’явиться доступний міський електромобіль. Субкомпактна модель коштуватиме до 10 000 доларів і не потребуватиме водійського посвідчення.
Найдешевший електромобіль Toyota планують виготовляти за кілька років у Великій Британії. Про це повідомляє видання Autocar.
Виробництво електрокара стартує на підприємстві в місті Бернастон, де зараз виготовляють Toyota Corolla. У його модернізацію для випуску електромобілів в рамках британської урядової програми інвестують 15 мільйонів фунтів стерлінгів ($20 мільйонів).
Доступний електрокар Toyota буде серійною версією концепта FT-Me, який презентували у березні. Його конкурентами стануть електромобілі Citroen Ami, FIAT Topolino і Renault Mobilize Duo. Усі вони коштують до $10 000 і в низці країн ЄС для керування такими авто не потрібні водійські права.
Двомісний електромобіль Toyota FT-Me сягає лише 2,5 м завдовжки та вирізняється футуристичним дизайном. У конструкції авто використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Також зазначається, що окремі компоненти запозичать в електрокара Elm Evolv.Важливо
Нова Toyota FT-Me отримає 8-сильний мотор, а її максимальну швидкість обмежать на 45 км/год. Запас ходу складе приблизно 100 км, ще до 20-30 км на день додаватимуть сонячні батареї на даху.
Раніше Фокус повідомляв, що на європейський ринок виходить нова Toyota RAv4 2026.
Також ми писали про нове розкішне купе Toyota Century із незвичним дизайном.