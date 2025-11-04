Audi анонсировала три важные модели на 2026 год: первые подробности (фото)

Audi раскрыла планы на следующий год. Немецкий автопроизводитель готовит мощные флагманские кроссоверы и электрокар.

В 2026 году дебютируют три кроссовера Audi, которые являются важными для бренда. Об этом сообщает сайт Motor1.

В частности, именно в следующем году наконец-то презентуют кроссовер Audi Q7 третьего поколения. Нынешняя генерация модели выпускается с 2015 года и уже нуждается в замене.

Audi Q7 Фото: carscoops.com

Новый Audi Q7 2026 видели во время тестов. Он крупнее предшественника, а его дизайн более элегантный. Известно, что модель сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровый турбодизель. Также в линейке ожидается плагин-гибрид.

Дебютирует и новый Audi Q9 — флагманский кроссовер марки, который бросит вызов BMW X7 и Mercedes GLS. Его длина превысит 5 метров. Внешне он будет напоминать Audi Q7 и получит те же двигатели.

Audi Q9 Фото: Autocar

Третий кроссовер Audi значительно компактнее, дешевле и электрический. Небольшая модель будет меньше Audi Q4 и станет преемницей Audi A2.

Кроме того, анонсированы заряженные RS-версии отдельных моделей Audi. Скорее всего, речь идет о новых Audi RS5 или RS6. А вот анонсированный ранее электрический преемник купе Audi TT дебютирует уже в 2027 году.

