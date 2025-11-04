Audi анонсувала три важливі моделі на 2026 рік: перші подробиці (фото)

Audi розкрила плани на наступний рік. Німецький автовиробник готує потужні флагманські кросовери та електрокар.

У 2026 році дебютують три кросовери Audi, які є важливими для бренду. Про це повідомляє сайт Motor1.

Зокрема, саме у наступному році нарешті презентують кросовер Audi Q7 третього покоління. Нинішня генерація моделі випускається з 2015 року і вже потребує заміни.

Audi Q7 Фото: carscoops.com

Новий Audi Q7 2026 бачили під час тестів. Він більший за попередника, а його дизайн елегантніший. Відомо, що модель збереже бензинові турбодвигуни об’ємом 3,0 та 4,0 л, а також 3,0-літровий турбодизель. Також у лінійці очікується плагін-гібрид.

Дебютує і новий Audi Q9 – флагманський кросовер марки, який кине виклик BMW X7 і Mercedes GLS. Його довжина перевищить 5 метрів. Зовні він нагадуватиме Audi Q7 та отримає ті ж двигуни.

Audi Q9 Фото: Autocar

Третій кросовер Audi значно компактніший, дешевший та електричний. Невелика модель буде меншою за Audi Q4 і стане наступницею Audi A2.

Крім того, анонсовані заряджені RS-версії окремих моделей Audi. Скоріше за все, мова йде про нові Audi RS5 або RS6. А от анонсований раніше електричний наступник купе Audi TT дебютує вже у 2027 році.

