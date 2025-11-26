BMW прекратит выпускать знаменитую спортивную модель: представили прощальную версию (фото)

Кабриолет BMW Z4 снимают с производства. На прощание выпустили специальную финальную версию спорткара.

Последние родстеры BMW Z4 сойдут с конвейера завода Magna Steyr в австрийском Граце в апреле 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

BMW Z4 Final Edition станет последней версией модели Фото: BMW

Информация об отказе от BMW Z4 циркулировала давно. Кабриолеты сейчас не слишком популярны, да и жизненный цикл BMW Z4 третьего поколения подходит к концу, ведь модель выпускается с 2026 года.

Новый BMW Z4 на данный момент не планируется. Вместе с немецким родстером прекратят выпускать и родственное купе Toyota Supra, построенное на той же платформе. Впрочем, новая Supra все же появится.

В салоне установили спортивные кресла Фото: BMW

Последним вариантом спорткара станет новый BMW Z4 Final Edition. Он отличается черной окраской и декором, а также колесными дисками разного размера — 19-дюймовыми передними и 20-дюймовыми задними.

Салон BMW Z4 Final Edition отделан черной кожей с контрастными красными швами. Установлены спортивные сиденья, особые коврики и накладки на пороги с надписью Z4 Final Edition.

Новый BMW Z4 Final Edition предлагается только с топовой 3,0-литровой турбошестерней на 382 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП.

BMW Z4 выпускается с 2002 года Фото: BMW

BMW Z4 выпускается с 2002 года — он заменил модель Z3. Всего увидели свет три поколения модели, причем в первой генерации вместе с родстером производилось и купе BMW Z4.

