BMW припинить випускати знамениту спортивну модель: представили прощальну версію (фото)

Кабриолет BMW Z4 знімають із виробництва. На прощання випустили спеціальну фінальну версію спорткара.

Останні родстери BMW Z4 зійдуть з конвеєра заводу Magna Steyr в австрійському Граці у квітні 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

BMW Z4 Final Edition стане останньою версією моделі Фото: BMW

Інформація про відмову від BMW Z4 циркулювала давно. Кабріолети наразі не надто популярні, та й життєвий цикл BMW Z4 третього покоління добігає кінця, адже модель випускають із 2026 року.

Новий BMW Z4 наразі не планується. Разом із німецьким родстером припинять випускати і споріднене купе Toyota Supra, збудоване на тій же платформі. Утім, нова Supra все ж з'явиться.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: BMW

Останнім варіантом спорткара стане новий BMW Z4 Final Edition. Він вирізняється чорним забарвленням та декором, а також колісними дисками різного розміру — 19-дюймовими передніми та 20-дюймовими задніми.

Салон BMW Z4 Final Edition оздоблений чорною шкірою з контрастними червоними швами. Встановлено спортивні сидіння, особливі килимки та накладки на пороги з написом Z4 Final Edition.

Новий BMW Z4 Final Edition пропонують тільки з топовою 3,0-літровою турбошісткою на 382 к. с. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП.

BMW Z4 випускають із 2002 року Фото: BMW

BMW Z4 випускають із 2002 року — він замінив модель Z3. Усього побачили світ три покоління моделі, причому в першій генерації разом із родстером виробляли і купе BMW Z4.

