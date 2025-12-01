Старый Ford превратили в копию культового японского суперкара (фото)

Купе Ford Cougar 90-х стало основой для интересного проекта. Автомобиль превратили в клон Nissan GT-R.

Копия Nissan GT-R зарегистрирована в хорватском городе Дубровник. Об авто рассказали на сайте Carscoops.

Необычный тюнинг Ford Cougar от хорватских мастеров получился довольно качественным. Авто получило полностью новый кузов, который до мельчайших деталей повторяет знаменитый Nissan GT-R. Отличить клон от оригинала можно лишь при детальном осмотре.

Японский суперкар воссоздали до мельчайших деталей Фото: с сайта mobile.de

Воссоздали и салон Nissan GT-R — заменили руль, сиденья и ряд других деталей. Копию выдает рычаг механической КПП, ведь японский суперкар комплектовался роботом с двумя сцеплениями.

Важно

Каким будет новый Nissan Juke 2026: кроссовер кардинально изменится (фото)

Двигатель Ford Cougar остался без изменений — переднеприводное купе оснащено 2,5-литровым V6 мощностью 170 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

Відео дня

Напомним, что полноприводное купе Nissan GT-R комплектовалось 3,8-литровым V6 твин-турбо, который в разных версиях развивал от 480 до 600 сил.

Черты Nissan GT-R появились и в салоне Фото: с сайта mobile.de

Сейчас клон Nissan GT-R выставили на продажу за 7500 евро. Комплектация авто включает климат-контроль, камеру, парктроник, датчики света и дождя, круиз-контроль, магнитолу с CD-плеером и электропривод сидений.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном внедорожном суперкаре Nissan GT-R.

Также мы писали об уникальном шестиколесном суперкаре Ferrari.