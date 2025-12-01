Старий Ford перетворили на копію культового японського суперкара (фото)

Купе Ford Cougar 90-х стало основою для цікавого проєкту. Автомобіль перетворили на клон Nissan GT-R.

Копія Nissan GT-R зареєстрована у хорватському місті Дубровнік. Про авто розповіли на сайті Carscoops.

Незвичний тюнінг Ford Cougar від хорватських майстрів вийшов доволі якісним. Авто отримало повністю новий кузов, який до найменших деталей повторює знаменитий Nissan GT-R. Відрізнити клон від оригіналу можна лише при детальному огляді.

Японський суперкар відтворили до найменших деталей Фото: Із сайту mobile.de

Відтворили і салон Nissan GT-R – замінили кермо, сидіння і низку інших деталей. Копію видає важіль механічної КПП, адже японський суперкар комплектували роботом із двома зчепленнями.

Важливо

Яким буде новий Nissan Juke 2026: кросовер кардинально зміниться (фото)

Двигун Ford Cougar залишився без змін – передньопривідне купе оснащено 2,5-літровим V6 потужністю 170 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8,5 с, а максимальна швидкість складає 225 км/год.

Відео дня

Нагадаємо, що повнопривідне купе Nissan GT-R комплектували 3,8-літровим V6 твін-турбо, який у різних версіях розвивав від 480 до 600 сил.

Риси Nissan GT-R з'явилися і в салоні Фото: Із сайту mobile.de

Зараз клон Nissan GT-R виставили на продаж за 7500 євро. Комплектація авто включає клімат-контроль, камеру, парктронік, датчики світла та дощу, круїз-контроль, магнітолу з CD-плеєром та електропривід сидінь.

Раніше Фокус розповідав про унікальний позашляховий суперкар Nissan GT-R.

Також ми писали про унікальний шестиколісний суперкар Ferrari.