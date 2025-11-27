На продаж виставили унікальний позашляховий суперкар Nissan на 600 сил (фото)

У Нідерландах продається нестандартний Nissan GT-R. Японський суперкар переробили на кросовер і підготували для бездоріжжя.

Унікальний Nissan GT-R 2010 року оцінили в 99 500 євро. Про єдиний у своєму роді автомобіль розповіли на сайті Classic Driver Market.

Авто отримало пластиковий обвіс, позашляхові шини і багажник на даху Фото: Classic Driver Market

Тюнінг Nissan GT-R перетворив його на аналог позашляхових Lamborghini Hurracan Sterrato чи Porsche 911 Dakar. Йому збільшили кліренс одразу на 120 мм (до 230 мм), додали захисний пластиковий обвіс та встановили шини Toyo для кросоверів. Крім того, з’явилися додаткова світлодіодні оптика і багажник із запасним колесом на даху.

Салон Nissan GT-R не зазнав змін Фото: Classic Driver Market

Салон Nissan GT-R не зазнав змін – там залишилися спортивні крісла, а в оздобленні використано шкіру та алькантару. Комплектація включає акустичну систему Bose.

Двигун Nissan GT-R доопрацювали і тепер 3,8-літровий V6 твін-турбо розвиває 600 сил. Як відомо, усі версії японської моделі є повнопривідними та оснащені 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

Кліренс авто збільшили до 230 мм Фото: Classic Driver Market

15-річний позашляховий суперкар Nissan у гарному стані та не потребує вкладень, а його пробіг становить 54 237 км.

