На продажу выставили уникальный внедорожный суперкар Nissan на 600 сил (фото)

В Нидерландах продается нестандартный Nissan GT-R. Японский суперкар переделали в кроссовер и подготовили для бездорожья.

Уникальный Nissan GT-R 2010 года оценили в 99 500 евро. О единственном в своем роде автомобиле рассказали на сайте Classic Driver Market.

Авто получило пластиковый обвес, внедорожные шины и багажник на крыше Фото: Classic Driver Market

Тюнинг Nissan GT-R превратил его в аналог внедорожных Lamborghini Hurracan Sterrato или Porsche 911 Dakar. Ему увеличили клиренс сразу на 120 мм (до 230 мм), добавили защитный пластиковый обвес и установили шины Toyo для кроссоверов. Кроме того, появились дополнительная светодиодная оптика и багажник с запасным колесом на крыше.

Салон Nissan GT-R не претерпел изменений Фото: Classic Driver Market

Салон Nissan GT-R не претерпел изменений — там остались спортивные кресла, а в отделке использованы кожа и алькантара. Комплектация включает акустическую систему Bose.

Двигатель Nissan GT-R доработали и теперь 3,8-литровый V6 твин-турбо развивает 600 сил. Как известно, все версии японской модели являются полноприводными и оснащены 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Клиренс авто увеличили до 230 мм Фото: Classic Driver Market

15-летний внедорожный суперкар Nissan в хорошем состоянии и не требует вложений, а его пробег составляет 54 237 км.

