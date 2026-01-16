Возвращение легенды: знаменитую итальянскую модель 80-х возродят в новом формате

Lancia Delta вернется на рынок. Хэтчбек С-класса сохранит классический дизайн, но получит современные электрифицированные версии.

Новая Lancia Delta дебютирует в 2028 году и станет третьей моделью в обновленной линейке итальянской марки после компактного хэтчбека Ypsilon и кроссовера Gamma. об этом сообщает сайт Motor.es.

Lancia Delta четвертого поколения останется компактным хэтчбеком С-класса — ее длина составит примерно 4,4 м. Рубленый дизайн будет выдержан в духе самой первой и известной Lancia Delta 80-х.

В основе Lancia Delta 2028 будет лежать платформа STLA Medium концерна Stellantis, то есть хэтчбек станет собратом будущих Peugeot 308 и Opel Astra следующего поколения.

Как и родственные модели, новая Lancia Delta будет доступна в электрифицированных версиях. Стоит ожидать "мягкие" гибриды, плагин-гибриды и электромобили.

Топовой, как и в 80-х и 90-х, станет полноприводная заряженная версия HF Integrale, однако теперь она будет электрической. Ей готовят полноприводную двухмоторную установку мощностью примерно 450 сил.

Напомним, что именно Lancia Delta HF Integrale стала легендой ралли — шесть раз подряд выигрывала чемпионат мира WRC. Всего же с 1979 по 2014 год увидели свет (с перерывами) три поколения модели.

