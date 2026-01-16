Повернення легенди: знамениту італійську модель 80-х відродять у новому форматі

Lancia Delta повернеться на ринок. Хетчбек С-класу збереже класичний дизайн, але отримає сучасні електрифіковані версії.

Нова Lancia Delta дебютує в 2028 році та стане третьою моделлю в оновленій лінійці італійської марки після компактного хетчбека Ypsilon та кросовера Gamma.Про це повідомляє сайт Motor.es.

Lancia Delta четвертого покоління залишиться компактним хетчбеком С-класу — її довжина складе приблизно 4,4 м. Рубаний дизайн буде витримано в дусі найпершої та найвідомішої Lancia Delta 80-х.

В основі Lancia Delta 2028 лежатиме платформа STLA Medium концерну Stellantis, тобто хетчбек стане побратимом майбутніх Peugeot 308 та Opel Astra наступного покоління.

Як і споріднені моделі, нова Lancia Delta буде доступна в електрифікованих версіях. Варто очікувати "м'які" гібриди, плагін-гібриди та електромобілі.

Топовою, як і у 80-х та 90-х, стане повнопривідна заряджена версія HF Integrale, однак тепер вона буде електричною. Їй готують повнопривідну двомоторну установку потужністю приблизно 450 сил.

Нагадаємо, що саме Lancia Delta HF Integrale стала легендою ралі — шість разів поспіль вигравала чемпіонат світу WRC. Усього ж із 1979 по 2014 рік побачили світ (із перервами) три покоління моделі.

