Бюджетная модель, седан и спорткар: шведский автопроизводитель анонсировал новые электрокары

Polestar планирует серьезное расширение своей линейки. Ожидаются недорогой компактный электрокар, кроссовер и мощный кабриолет.

В ближайшие годы презентуют сразу четыре новые модели шведского бренда Polestar. Об этом сообщает сайт Motor1.

Polestar 4 получит новые модификации Фото: Polestar

Все новые Polestar будут электрическими: гибриды вроде Polestar 1 пока не планируются. Судя по тизерам, все они выполнены в фирменном стиле марки. Одна из новых моделей уже известна — это флагман Polestar 5, который выйдет на рынок летом и бросит вызов Porsche Taycan.

В конце 2025 года презентуют обновленный кроссовер Polestar 4, который получит ряд новых модификаций. А в начале 2027 года ожидается второе поколение модели Polestar 2, которое будет крупнее и просторнее.

Важно

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: универсальный вариант

На 2028 год запланирован дебют Polestar 8 — самой доступной базовой модели шведской марки. Известно, что это будет компактный электрокроссовер.

Відео дня

Спорткар Polestar 6 Фото: Volvo

Ожидается и сверхмощный электрический спорткар Polestar 6, однако точную дату дебюта кабриолета пока не называют. 884-сильное авто стоимостью 200 000 долларов поступит в продажу не раньше 2028 года. Примечательно, что весь его тираж уже раскупили.

Ранее о радикальном обновлении линейки заявили в Mercedes-Benz. Ожидаются три десятка новых моделей.

Также Фокус рассказывал о будущих доступных моделях Ford.