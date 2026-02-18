Бюджетная модель, седан и спорткар: шведский автопроизводитель анонсировал новые электрокары
Polestar планирует серьезное расширение своей линейки. Ожидаются недорогой компактный электрокар, кроссовер и мощный кабриолет.
В ближайшие годы презентуют сразу четыре новые модели шведского бренда Polestar. Об этом сообщает сайт Motor1.
Все новые Polestar будут электрическими: гибриды вроде Polestar 1 пока не планируются. Судя по тизерам, все они выполнены в фирменном стиле марки. Одна из новых моделей уже известна — это флагман Polestar 5, который выйдет на рынок летом и бросит вызов Porsche Taycan.
В конце 2025 года презентуют обновленный кроссовер Polestar 4, который получит ряд новых модификаций. А в начале 2027 года ожидается второе поколение модели Polestar 2, которое будет крупнее и просторнее.Важно
На 2028 год запланирован дебют Polestar 8 — самой доступной базовой модели шведской марки. Известно, что это будет компактный электрокроссовер.
Ожидается и сверхмощный электрический спорткар Polestar 6, однако точную дату дебюта кабриолета пока не называют. 884-сильное авто стоимостью 200 000 долларов поступит в продажу не раньше 2028 года. Примечательно, что весь его тираж уже раскупили.
Ранее о радикальном обновлении линейки заявили в Mercedes-Benz. Ожидаются три десятка новых моделей.
