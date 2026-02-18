Бюджетна модель, седан і спорткар: шведський автовиробник анонсував нові електрокари

Polestar планує серйозне розширення своєї лінійки. Очікуються недорогий компактний електрокар, кросовер та потужний кабріолет.

У найближчі роки презентують одразу чотири нові моделі шведського бренду Polestar. Про це повідомляє сайт Motor1.

Polestar 4 отримає нові модифікації Фото: Polestar

Усі нові Polestar будуть електричними: гібриди на кшталт Polestar 1 наразі не плануються. Судячи з тизерів, усі вони виконані у фірмовому стилі марки. Одна з нових моделей уже відома — це флагман Polestar 5, який вийде на ринок улітку та кине виклик Porsche Taycan.

У кінці 2025 року презентують оновлений кросовер Polestar 4, який отримає низку нових модифікацій. А на початку 2027 року очікується друге покоління моделі Polestar 2, яке буде більшим і просторішим.

На 2028 рік заплановано дебют Polestar 8 — найдоступнішої базової моделі шведської марки. Відомо, що це буде компактний електрокросовер.

Спорткар Polestar 6 Фото: Volvo

Очікується і надпотужний електричний спорткар Polestar 6, проте точну дату дебюту кабріолета поки не називають. 884-сильне авто вартістю 200 000 доларів надійде у продаж не раніше 2028 року. Примітно, що весь його наклад уже розкупили.

