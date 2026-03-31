Куры, звезды Голливуда и Дарт Вейдер: самая яркая и известная реклама авто (видео)

136 лет назад, в 1890 году, появилась первая автомобильная реклама и с тех пор авторынок трудно представить без нее. Фокус собрал самые выдающиеся рекламные ролики в автомобильной отрасли.

Первая реклама авто была скромным объявлением на страницах американского журнала. С развитием автомобильной отрасли ее становилось все больше и совершенствовались способы. К примеру, Citroen еще в 1920-х подсвечивали рекламой Эйфелеву башню или вывешивали баннеры с самолетов.

Появление телевидения открыло новую эру рекламы, а поскольку автопроизводители имеют немалые бюджеты, то именно они активно начали вкладываться в недешевые видеоролики. Среди них есть настоящие шедевры, которые стали известными или получили награды на фестивале рекламы "Каннские львы".

Простота от Volkswagen

Реклама "Жука" 1963 года поражает своей лаконичностью: там просто отмечается, что Volkswagen Beetle "едет и едет, и едет, и едет, и едет..." Этот ролик изучают будущие рекламисты в европейских университетах.

BMW M5 и Мадонна

В конце 90-х BMW выпустили целую серию рекламных короткометражных фильмов The Hire ("Найм"). Главную роль водителя BMW в них сыграл Клайв Оуэн, а для съемок пригласили самых известных режиссеров. Самой яркой стала короткометражка Star ("Звезда") от Гая Ричи. Капризную звезду сыграла его тогдашняя жена Мадонна, а рекламировали заряженный BMW M5 E39.

Honda и принцип домино

Для рекламы универсала Honda Accord 2003 года придумали оригинальный сложный механизм, который действует по принципу домино и собирает автомобиль из самых маленьких запчастей. Именно этот ролик собрал наибольшее количество наград в истории автомобильной рекламы.

Шины, которые спасли собаку

Героем этой рекламы стала собака, которой изменила подружка. От горя он пытается покончить с жизнью, однако его спасают шины Bridgestone на Mercedes C-Class.

Mercedes и куры

В Mercedes-Benz использовали кур, чтобы продемонстрировать преимущества пневмоподвески Magic Body Control на седане S-Class. Это один из самых странных роликов с рекламой авто.

Скейт Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai первого поколения в рекламном ролике 2007 года превратили в скейт — этим подчеркивали, что модель создана для городских джунглей. Она продавалась очень успешно, поэтому считается, что реклама получилась удачной и имела эффект.

Volkswagen и Дарт Вейдер

В американской рекламе Volkswagen Passat 2012 года функция дистанционного запуска двигателя позволяет юному Дарту Вейдеру показать свою силу. Позже в продолжение выпустили еще несколько роликов с Дартом Вейдером.

Торт Skoda Fabia

Хэтчбек Skoda Fabia второго поколения в рекламе показали в виде торта, который создавала команда профессиональных кондитеров, тщательно воспроизводя малейшие детали авто. Торт, кстати, настоящий, это не компьютерная графика: его создавали в течение четырех дней профессиональные кондитеры.

Range Rover и "Небесная лестница"

Range Rover Sport 2018 года на съемках рекламного видео преодолел 999 ступенек и заехал в арку "Небесные ворота" на горе Тянмэнь в Китае. Это не компьютерная графика, внедорожнику действительно это удалось, а вот кроссовер Chery в стиле Land Rover в прошлом году не смог повторить это достижение и повредил лестницу.

Ван Дамм и Volvo

Жан-Клод Ван Дамм на шпагате между двумя грузовиками Volvo — это едва ли не самая известная автомобильная реклама. Она вышла в 2013 году и в свое время породила огромное количество мемов и пародий. Ролик сняли за один дубль на аэродроме вблизи Мадрида.

Зевс за рулем BMW

В рекламе BMW iX 2022 года Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек сыграли богов Зевса и Геру, которые спустились с небес на землю. Громовержцу по душе именно электрический кроссовер.

Путешествие, которое изменило все

Рекламную короткометражку Mercedes-Benz посвятили первому в мире автопробегу, который в 1888 году совершила Берта Бенц — жена изобретателя авто Карла Бенца. Не сказав ничего мужу, она с детьми поехала в соседний город к матери. Для немецких крестьян самоходный экипаж без лошади казался колдовством.

