Кури, зірки Голлівуду і Дарт Вейдер: найяскравіша та найвідоміша реклама авто (відео)

136 років тому, в 1890 році, з'явилася перша автомобільна реклама і з того часу авторинок важко уявити без неї. Фокус зібрав найвидатніші рекламні ролики в автомобільній галузі.

Перша реклама авто була скромним оголошенням на сторінках американського журналу. Із розвитком автомобільної галузі її ставало все більше та вдосконалювалися способи. Приміром, Citroen ще у 1920-х підсвічували рекламою Ейфелеву вежу чи вивішували банери з літаків.

Поява телебачення відкрило нову еру реклами, а оскільки автовиробники мають чималі бюджети, то саме вони активно почали вкладатися в недешеві відеоролики. Серед них є справжні шедеври, які стали відомими чи отримали нагороди на фестивалі реклами "Каннські леви".

Простота від Volkswagen

Реклама "Жука" 1963 року вражає своєю лаконічністю: там просто зазначається, що Volkswagen Beetle "їде і їде, і їде, і їде…" Цей ролик вивчають майбутні рекламісти в європейських університетах.

BMW M5 і Мадонна

У кінці 90-х BMW випустили цілу серію рекламних короткометражних фільмів The Hire ("Наєм"). Головну роль водія BMW у них зіграв Клайв Овен, а для зйомок запросили найвідоміших режисерів. Найяскравішою стала короткометражка Star ("Зірка") від Гая Річі. Примхливу зірку зіграла його тодішня дружина Мадонна, а рекламували заряджений BMW M5 E39.

Honda і принцип доміно

Для реклами універсала Honda Accord 2003 року придумали оригінальний складний механізм, який діє за принципом доміно та збирає автомобіль із найменших запчастин. Саме цей ролик зібрав найбільшу кількість нагород в історії автомобільної реклами.

Шини, які врятували собаку

Героєм цієї реклами став собака, якому зрадила подружка. Від горя він намагається покінчити з життям, проте його рятують шини Bridgestone на Mercedes C-Class.

Mercedes і кури

У Mercedes-Benz використали курей, аби продемонструвати переваги пневмопідвіски Magic Body Control на седані S-Class. Це один із найбільш дивних роликів із рекламою авто.

Скейт Nissan

Кросовер Nissan Qashqai першого покоління в рекламному ролику 2007 року перетворили на скейт — цим підкреслювали, що модель створена для міських джунглів. Вона продавалася дуже успішно, тому вважається, що реклама вийшла вдалою та мала ефект.

Volkswagen і Дарт Вейдер

В американській рекламі Volkswagen Passat 2012 року функція дистанційного запуску двигуна дозволяє юному Дарту Вейдеру показати свою силу. Пізніше у продовження випустили ще кілька роликів із Дартом Вейдером.

Торт Skoda Fabia

Хетчбек Skoda Fabia другого покоління в рекламі показали у вигляді торта, якого створювала команда професійних кондитерів, ретельно відтворюючи найменші деталі авто. Торт, до речі, справжній, це не комп'ютерна графіка: його створювали упродовж чотирьох днів професійні кондитери.

Range Rover і "Небесні сходи"

Range Rover Sport 2018 року на зйомках рекламного відео подолав 999 сходинок та заїхав до до арки "Небесні ворота" на горі Тянмень в Китаї. Це не комп'ютерна графіка, позашляховику дійсно це вдалося, а от кросовер Chery у стилі Land Rover торік не зміг повторити це досягнення і пошкодив сходи.

Ван Дамм і Volvo

Жан-Клод Ван Дамм на шпагаті між двома вантажівками Volvo — це чи не найвідоміша автомобільна реклама. Вона вийшла у 2013 році та свого часу породила величезну кількість мемів та пародій. Ролик зняли за один дубль на аеродромі поблизу Мадрида.

Зевс за кермом BMW

У рекламі BMW iX 2022 року Арнольд Шварценеггер та Сальма Хаєк зіграли богів Зевса та Геру, які спустилися із небес на землю. Громовержцю до вподоби саме електричний кросовер.

Подорож, яка змінила все

Рекламну короткометражку Mercedes-Benz присвятили першому у світі автопробігу, який у 1888 році здійснила Берта Бенц — дружина винахідника авто Карла Бенца. Не сказавши нічого чоловіку, вона з дітьми поїхала в сусіднє місто до матері. Для німецьких селян самохідний екіпаж без коня здавався чаклунством.

