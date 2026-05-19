Оригинальный спортивный универсал BMW за 500 000 евро засветился во время тестов (фото)

В Германии во время испытаний сфотографировали новый BMW Speedtop. Необычное спортивное авто сочетает в себе черты купе и универсала.

Трехдверный универсал BMW Speedtop дебютировал в прошлом году в статусе концепта, однако его пообещали выпустить лимитированной партией из 70 авто. Теперь серийную модель заметили во время тестов на автодроме Нюрбургринг, сообщает сайт Autoevolution.

Тестовый BMW Speedtop оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что он фактически не изменился по сравнению с прошлогодним концептом. У него элегантный обтекаемый силуэт с длинным капотом, большим углом наклона заднего стекла и большим спойлером на крыше. Фирменная решетка радиатора BMW здесь небольшая и сочетается с тоненькими диодными фарами.

Универсал является современной вариацией на тему знаменитого BMW Z3 Coupe. Он станет более практичной альтернативой купе BMW Skytop, которое также изготовят лимитированной серией.

Концепт BMW Speedtop 2025 года Фото: BMW

Обе модели созданы на платформе купе BMW M8 и позаимствовали его интерьер, однако с более дорогой отделкой. Без изменений остались и 4,4-литровый V8 твин-турбо мощностью 625 л. с. и 8-ступенчатый автомат. Ориентировочная цена BMW Speedtop — примерно 500 000 евро.

