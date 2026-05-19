Оригінальний спортивний універсал BMW за 500 000 євро засвітився під час тестів (фото)

У Німеччині під час випробувань сфотографували новий BMW Speedtop. Незвичне спортивне авто поєднує у собі риси купе та універсала.

Тридверний універсал BMW Speedtop дебютував торік у статусі концепту, проте його пообіцяли випустити лімітованою партією із 70 авто. Тепер серійну модель помітили під час тестів на автодромі Нюрбургринг, повідомляє сайт Autoevolution.

Випустять 70 BMW Speedtop Фото: autoevolution.com

Тестовий BMW Speedtop обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що він фактично не змінився порівняно з торішнім концептом. У нього елегантний обтічний силует із довгим капотом, великим кутом нахилу заднього скла та чималим спойлером на даху. Фірмова решітка радіатора BMW тут невелика та поєднується з тоненькими діодними фарами.

Універсал є сучасною варіацією на тему знаменитого BMW Z3 Coupe. Він стане більш практичною альтернативою купе BMW Skytop, яке також виготовлять лімітованою серією.

Концепт BMW Speedtop 2025 року Фото: BMW

Обидві моделі створені на платформі купе BMW M8 і запозичили його інтер'єр, проте з дорожчим оздобленням. Без змін залишилися і 4,4-літровий V8 твін-турбо потужністю 625 к. с. та 8-ступінчастий автомат. Орієнтовна ціна BMW Speedtop — приблизно 500 000 євро.

