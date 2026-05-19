Оригінальний спортивний універсал BMW за 500 000 євро засвітився під час тестів (фото)
У Німеччині під час випробувань сфотографували новий BMW Speedtop. Незвичне спортивне авто поєднує у собі риси купе та універсала.
Тридверний універсал BMW Speedtop дебютував торік у статусі концепту, проте його пообіцяли випустити лімітованою партією із 70 авто. Тепер серійну модель помітили під час тестів на автодромі Нюрбургринг, повідомляє сайт Autoevolution.
Тестовий BMW Speedtop обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що він фактично не змінився порівняно з торішнім концептом. У нього елегантний обтічний силует із довгим капотом, великим кутом нахилу заднього скла та чималим спойлером на даху. Фірмова решітка радіатора BMW тут невелика та поєднується з тоненькими діодними фарами.
Універсал є сучасною варіацією на тему знаменитого BMW Z3 Coupe. Він стане більш практичною альтернативою купе BMW Skytop, яке також виготовлять лімітованою серією.
Обидві моделі створені на платформі купе BMW M8 і запозичили його інтер'єр, проте з дорожчим оздобленням. Без змін залишилися і 4,4-літровий V8 твін-турбо потужністю 625 к. с. та 8-ступінчастий автомат. Орієнтовна ціна BMW Speedtop — приблизно 500 000 євро.
