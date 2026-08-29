Деревянный велосипед с мотором на 0,5 л. с.: первый мотоцикл отмечает день рождения (фото)

29 августа 1885 года был запатентован первый в мире мотоцикл. Фокус расскажет об изобретении двухколесного транспорта и самых первых моделях мотоциклов.

Мотоцикл появился несколько раньше, чем автомобиль, однако эти два изобретения развивались и эволюционировали параллельно и даже имеют общих "родителей".

Паровой мотоцикл Фото: Wikipedia

Появлению мотоцикла способствовал рост популярности велосипедов во второй половине XIX века. Очень скоро у ряда изобретателей возникла идея оснастить их двигателями. Сначала на велосипеды устанавливали паровые машины, однако они оказались громоздкими и неудобными в использовании.

Всё изменило изобретение двигателя внутреннего сгорания. Производство именно таких моторов наладили в 1878 году немецкие конструкторы Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, которые добились немалых успехов и даже создали первый в мире карбюратор. Позже именно они станут одними из создателей первых автомобилей.

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Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах создали первый мотоцикл Фото: Mercedes-Benz

В 1885 году Даймлер и Майбах установили одноцилиндровый двигатель объёмом 264 куб. на деревянный велосипед. Так появился Reitwagen. Он весил 90 кг и мог развивать скорость 11 км/ч. Патент на первый мотоцикл был выдан 29 августа 1885 года.

А 18 ноября 1885 года состоялся первый мотопробег. 17-летний сын Готтлиба Даймлера, Пауль, проехал 12 км от пригорода Штутгарта Бад-Канштатта до деревни Унтертюркгайм. По дороге из-за перегрева двигателя загорелось сиденье мотоцикла, но огонь быстро потушили. Первый мотоцикл Reitwagen был уничтожен в пожаре на фабрике Daimler в 1903 году, однако в наши дни по оригинальным чертежам изготовили несколько точных его копий для музеев.

Бензиновый двигатель Дайлера и Майбаха Фото: Тарас Брязгунов

В 1888 году британский изобретатель Эдвард Батлер создал оригинальный трёхколёсный мотоцикл Petrol Cycle. Он был оснащён 400-кубовым двигателем мощностью 0,6 силы и мог развивать скорость до 16 км/ч.

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Впрочем, ни Даймлеру, ни Батлеру не удалось наладить производство мотоциклов. Компания Daimler сделала ставку на автомобили и со временем превратилась в Mercedes, а Эдвард Батлер занялся производством бензиновых двигателей.

Butler Petrol Cycle Фото: Wikipedia

Первым серийным мотоциклом стал немецкий Hildebrand & Wolfmüller 1894 года. Конструкция этого байка довольно нетипична. Его 1,5-литровый 2,5-сильный двигатель не имел свечей зажигания — их заменили специальными трубками накаливания, которые разогревали паяльной лампой.

Карбюратора также не было: топливо и воздух смешивались в баке. Коробку передач тоже не установили, заднее колесо выполняло роль маховика, а заводить мотоцикл с "толкача" приходилось после каждой остановки. Максимальная скорость составляла 45 км/ч. Было выпущено примерно 2000 мотоциклов Hildebrand & Wolfmüller.

Первый серийный мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller 1894 года Фото: bonhams.com

С 1896 года началось производство британских мотоциклов Excelsior, а в 1898 году производством мототехники занялась компания Peugeot. Через два года появились бренды Royal Enfield и Indian, которые существуют и по сей день.

В настоящее время ранние мотоциклы очень ценятся коллекционерами и порой могут стоить очень дорого, ведь до наших дней их сохранилось немного. Иногда их цена достигает сотен тысяч долларов.

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