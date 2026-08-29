Дерев'яний велосипед з мотором на 0,5 к. с.: перший мотоцикл святкує день народження (фото)

29 серпня 1885 року запатентовано перший у світі мотоцикл. Фокус розповість про винахід двоколісного транспорту та найперші моделі байків.

Мотоцикл з’явився дещо раніше, ніж автомобіль, проте два винаходи розвивалися та еволюціонували паралельно та навіть мають спільних "батьків".

Паровий мотоцикл Фото: Wikipedia

До появи мотоцикла підштовхнуло зростання популярності велосипедів у другій половині ХІХ сторіччя. Дуже швидко у низки винахідників з’явилася ідея обладнати їх моторами. Спочатку на велосипеди встановлювали парові машини, проте вони виявилися громіздкими та незручними в користуванні.

Усе змінив винахід двигуна внутрішнього згоряння. Виробництво саме таких моторів налагодили із 1878 року німецькі конструктори Готтліб Даймлер та Вільгельм Майбах, які досягли непоганих успіхів і навіть вийшли перший у світі карбюратор. Пізніше саме вони стануть одними з творців перших автомобілів.

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Готтліб Даймлер та Вільгельм Майбах створили перший мотоцикл Фото: Mercedes-Benz

У 1885 році Даймлер та Майбах встановили 264-кубовий одноциліндровий двигун потужністю 0,5 к. с. на дерев’яний велосипед. Так з’явився Reitwagen. Він важив 90 кг та міг розвивати 11 км/год. Патент перший мотоцикл видали 29 серпня 1885 року.

А 18 листопада 1885 року був здійснений перший мотопробіг. 17-річний син Готтліба Даймлера, Пауль, проїхав 12 км від передмістя Штутгарта Бад-Канштатта до села Унтертюркгайм. По дорозі через перегрів двигуна загорілося сидіння байка, але його швидко загасили. Перший мотоцикл Reitwagen був знищений у пожежі на фабриці Daimler в 1903 році, проте в наші дні за оригінальними кресленнями виготовили кілька точних його копій для музеїв.

Бензиновий двигун Дайлера і Майбаха Фото: Тарас Брязгунов

У 1888 році у британський винахідник Едвард Батлер створив оригінальний триколісний мотоцикл Petrol Cycle. Він був оснащений 400-кубовим 0,6-сильним двигуном і міг розвивати 16 км/год.

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Утім, ані Даймлеру, ані Батлеру не вдалося налагодити виробництво мотоциклів. Компанія Daimler зробила ставку на автомобілі та з часом еволюціонувала в Mercedes, а Едвард Батлер зайнявся виробництвом бензинових двигунів.

Butler Petrol Cycle Фото: Wikipedia

Першим серійним байком став німецький Hildebrand & Wolfmüller 1894 року. Конструкція цього мотоцикла доволі нетипова. Його 1,5-літровий 2,5-сильний двигун не мав свічок запалювання – їх замінили спеціальними трубками розжарювання, які розігрівали паяльною лампою.

Карбюратора також не було: пальне та повітря змішувалися в баку. Коробку передач теж не встановили, заднє колесо виконувало роль маховика, а заводити мотоцикл зі "штовхача" доводилося після кожної зупинки. Максимальна швидкість склала 45 км/год. Випустили приблизно 2000 Hildebrand & Wolfmüller.

Перший серійний мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller 1894 року Фото: bonhams.com

Із 1896 року почали виробляти британські мотоцикли Excelsior, а в 1898 році мототехнікою зайнялася компанія Peugeot. За два роки з’явилися бренди Royal Enfield та Indian, які існують і досі.

Зараз ранні мотоцикли дуже цінуються колекціонерами та іноді можуть бути дуже дорогими, адже до наших днів їх збереглося небагато. Подекуди їх ціна сягає сотень тисяч доларів.

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