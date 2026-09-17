Кроссоверы, гибриды, электрокары: Volvo выпустит более 10 моделей за четыре года

Volvo приступает к масштабному обновлению модельного ряда. В ближайшие годы шведы выпустят более десятка новинок.

К 2030 году Volvo планирует представить сразу 13 новых моделей. Об этом заявил генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон, сообщает сайт Motor1.

"В 2030 году наши шоурумы будут выглядеть совершенно иначе. Это будет наша самая мощная линейка продукции за всю историю, адаптированная к региональным потребностям и призванная подчеркнуть наши амбиции стать ведущим брендом автомобилей премиум-класса", — отметил Хокан Самуэльссон.

Он уточнил, что семь новых моделей будут разработаны для западных рынков, а шесть — специально для Китая. Среди них будут как электромобили Volvo, так и плагин-гибриды с большой батареей, подобные недавно представленным Volvo XC60 и XC90 2027 модельного года. Автомобили будут отличаться современным стилем от новоназначенного шеф-дизайнера Томаса Ингелата.

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Новые модели Volvo для Европы и Америки будут создаваться на платформах SPA2 (как Volvo ES90 и EX90) и SPA3 (как Volvo EX60). Хокан Самуэльссон не уточнил, о каких автомобилях идет речь, однако ранее стало известно, что для американского рынка готовят компактный электрокроссовер, который будет больше Volvo EX30. Также появилась информация о новом флагманском кроссовере Volvo и электрическом универсале.

Для Китая новые Volvo будут разрабатываться совместно с Geely с использованием платформ этого производителя, что позволит снизить себестоимость этих моделей.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai представит более 100 новых моделей.

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