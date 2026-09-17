Кросовери, гібриди, електрокари: Volvo випустить понад 10 моделей за чотири роки

Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад десяток новинок.

До 2030 року Volvo планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив СЕО Volvo Хокан Самуельссон, повідомляє сайт Motor1.

"Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміумкласу", — зазначив Хокан Самуельссон.

Він уточнив, що сім нових моделей розроблять для західних ринків, а шість — спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем від новопризначеного шеф-дизайнера Томаса Інгелата.

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Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах SPA2 (як Volvo ES90 і EX90) та SPA3 (як Volvo EX60). Хокан Самуельссон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал.

Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей.

Раніше Фокус розповідав, що Hyundai презентує понад 100 нових моделей.

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