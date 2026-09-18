UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Почти 3000 км: электрифицированный китайский седан установил мировой рекорд запаса хода

Hongqi H7
Новый Hongqi H7 преодолел 2916 км без подзарядки или заправки | Фото: FAW

Новый Hongqi H7 попал в Книгу рекордов Гиннеса. В реальных условиях седан продемонстрировал запас хода более 2900 км.

Плагин-гибридный седан Hongqi H7 от концерна FAW совершил автопробег из Шангри-Ла в Шэньчжэнь протяженностью 2916,17 км без единой дозаправки или подзарядки. Об этом сообщает сайт Autohome.

Предыдущий рекорд, установленный на Geely Galaxy A7, был превзойден более чем на 300 км. Автопробег проходил в различных дорожных условиях — в сильную жару и под дождём, с пробками и затяжными подъёмами. Это достижение уже зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Hongqi H7 2026
Это достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса
Фото: FAW

Для испытаний был выбран 378-сильный переднеприводной вариант Hongqi H7 с электродвигателем, LFP-аккумулятором ёмкостью 30,3 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым четырёхцилиндровым двигателем, работающим в режиме генератора. Паспортный запас хода в электрическом режиме составляет 240 км, а средний расход топлива — 4,4 л на 100 км. Цена Hongqi H7 в Китае начинается от 191 800 юаней ($28 500).

Видео дня
Важно
Новые гибридные кроссоверы Volvo способны проехать до 200 км без единой капли бензина (видео)
Новые гибридные кроссоверы Volvo способны проехать до 200 км без единой капли бензина (видео)

Примечательно, что это не первое подобное достижение для FAW Hongqi. В прошлом году плагин-гибрид Hongqi HS6 установил рекорд запаса хода в реальных условиях среди электрифицированных кроссоверов — более 2300 км.

Кстати, недавно кроссовер Nissan Qashqai установил рекорд запаса хода среди гибридов, не требующих подзарядки, — он преодолел почти 2000 км на одном баке.

Также Фокус рассказывал об особой версии Skoda Octavia, которая установила мировой рекорд скорости.