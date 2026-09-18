Почти 3000 км: электрифицированный китайский седан установил мировой рекорд запаса хода

Новый Hongqi H7 попал в Книгу рекордов Гиннеса. В реальных условиях седан продемонстрировал запас хода более 2900 км.

Плагин-гибридный седан Hongqi H7 от концерна FAW совершил автопробег из Шангри-Ла в Шэньчжэнь протяженностью 2916,17 км без единой дозаправки или подзарядки. Об этом сообщает сайт Autohome.

Предыдущий рекорд, установленный на Geely Galaxy A7, был превзойден более чем на 300 км. Автопробег проходил в различных дорожных условиях — в сильную жару и под дождём, с пробками и затяжными подъёмами. Это достижение уже зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Это достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса Фото: FAW

Для испытаний был выбран 378-сильный переднеприводной вариант Hongqi H7 с электродвигателем, LFP-аккумулятором ёмкостью 30,3 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым четырёхцилиндровым двигателем, работающим в режиме генератора. Паспортный запас хода в электрическом режиме составляет 240 км, а средний расход топлива — 4,4 л на 100 км. Цена Hongqi H7 в Китае начинается от 191 800 юаней ($28 500).

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Примечательно, что это не первое подобное достижение для FAW Hongqi. В прошлом году плагин-гибрид Hongqi HS6 установил рекорд запаса хода в реальных условиях среди электрифицированных кроссоверов — более 2300 км.

Кстати, недавно кроссовер Nissan Qashqai установил рекорд запаса хода среди гибридов, не требующих подзарядки, — он преодолел почти 2000 км на одном баке.

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