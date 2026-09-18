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Майже 3000 км: електрифікований китайський седан встановив світовий рекорд запасу ходу

Hongqi H7
Новий Hongqi H7 проїхав 2916 км без підзарядки чи заправки | Фото: FAW

Новий Hongqi H7 потрапив до Книги рекордів Гіннеса. У реальних умовах седан продемонстрував запас ходу понад 2900 км.

Плагін-гібридний седан Hongqi H7 від концерну FAW здійснив автопробіг із Шангрі-Ла до Шеньчженю завдовжки 2916,17 км без жодної дозаправки чи підзарядки. Про це повідомляє сайт Autohome.

Попередній рекорд, встановлений на Geely Galaxy A7, був перевершений на понад 300 км. Автопробіг проходив у різних дорожніх умовах — у сильну спеку та в дощ, із заторами та затяжними підйомами. Це досягнення вже зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Hongqi H7 2026
Досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса
Фото: FAW

Для випробування обрали 378-сильний передньопривідний варіант Hongqi H7 із електромотором, LFP-батареєю ємністю 30,3 кВт∙год та та 1,5-літровою бензиновою четвіркою, яка працює в режимі генератора. Паспортний запас ходу в електричному режимі становить 240 км, а середня витрата пального — 4,4 л на 100 км. Ціна Hongqi H7 в Китаї стартує з 191 800 юанів ($28 500).

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Примітно, що це не перше подібне досягнення для FAW Hongqi. Торік плагін-гібрид Hongqi HS6 встановив рекорд запасу ходу в реальних умовах серед електрифікованих кросоверів — понад 2300 км.

До речі нещодавно кросовер Nissan Qashqai встановив рекорд запасу ходу серед гібридів, що не заряджаються — подолав майже 2000 км на одному баку.

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