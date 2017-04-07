Генштаб ВСУ анонсировал масштабные учения ПВО

Первоочередное внимание в этом году будет уделяться боевым стрельбам

В этом году планируются масштабные учения военных подразделений противовоздушной обороны украинской армии. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сегодня в Украине главной силой для сдерживания врага с воздуха являются зенитные ракетные войска. В 2016 году после длительного перерыва вновь начали стрелять С-300П (зенитные ракетные системы). Планы на 2017 год еще амбициознее.

Как сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины генерал-майор Дмитрий Карпенко, первоочередное внимание в этом году будет уделяться боевым стрельбам.

"А если конкретнее, то планируем провести еще более масштабное, чем в прошлом году, мероприятие. Речь идет прежде всего о боевых стрельбах сводным зенитным ракетным полком "Бук-М1" и зенитными ракетными дивизионами С-300П. Дивизионы "трехсоток" будут вызваны в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет иметь более реалистичный вид. А именно это и является главной задачей", - рассказал Карпенко.