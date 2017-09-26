94% государственных активов Украины принадлежат всего 46 госкомпаниям

Около 94% государственных активов принадлежит всего 46 госкомпаниям, хотя в стране насчитывается 3,5 тыс. государственных предприятий.

Об этом сообщается на странице Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

"В Украине более 3,5 тыс. государственных компаний. Треть из них уже давно фактически банкроты. Они существуют только на бумаге и могут быть только ликвидированы. 94% государственных активов принадлежит 46 госкомпаниям. Только 60 госкомпаний располагают активами, стоимость которых превышает 250 млн грн. Остальные госкомпании - это маленький бизнес, основной актив которого – недвижимость", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что масштабная приватизация может стать не только способом привлечения прямых иностранных инвестиций, но и выступить сильным толчком развития малого и среднего бизнеса.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает работу ФГИ неэффективной и надеется, что Кабинет министров разработает новый законопроект о приватизации до конца 2017 года.