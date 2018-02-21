К попытке поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля в Ужгороде причастны двое членов польской праворадикальной организации "Фаланга". Об этом сообщается на сайте главы закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

По его данным, следствие подозревает в попытке поджога, Адриана Марглевски 1996 года рождения и Томаша Рафаля Шимковьяка 1993 года рождения. Они являются членами праворадикальной организации "Фаланга", представители которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.

"Установлено, как иностранцы приехали в Закарпатье (через ПП "Ужгород" на словацко-украинской границе), где поселились (хостел по ул. Толстого в Ужгороде), какими телефонами пользовались для координации действий. Иностранцы совершили две попытки поджога. Первая - в час ночи 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 4:08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед тем на одной из АЗС бензин в пластиковой таре. Утром рейсовым автобусом иностранцы выехали за пределы Украины через ПП "Ужгород" на украинско-словацкой границе", - заявил Москаль.

По его словам, обеим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск.

Фото: polukr.net

Напомним, 4 февраля в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде бросили бутылки с зажигательной смесью.