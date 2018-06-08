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Ситуация на Донбассе

ООС намного эффективнее АТО, - Порошенко

ООС намного эффективнее АТО, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: УНИАН

По словам президента, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше полномочий

08.06.18 38
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешняя операция на Донбассе намного более эффективна проводившейся ранее.

Об этом он сказал на встрече со студентами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу, 8 июня, передает Интерфакс-Украина. 

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал он.

По словам Порошенко, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о начале проведения Операции объединенных сил, которая пришла на смену Антитеррористической операции.

Новый порядок предоставляет органам сектора безопасности и обороны, специальные полномочия, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания военной агрессии РФ на Донбассе.

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