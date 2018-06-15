Аласания объяснил, почему Интер показывает Чемпионат мира в РФ

Национальная общественная телерадиокомпания Украины продала Inter Media group право на трансляцию Чемпионата мира по футболу в РФ, чтобы погасить долг перед Европейским вещательным союзом (ЕВС) и не лишиться права на трансляцию Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщил глава правления компании Зураб Аласания в Facebook.

По его словам, еще в январе 2012 году Национальная телерадиокомпания Украины (НТКУ) купила у ЕВС пакет прав на трансляцию Чемпионатов мира 2108 и 2022 годов. Оплата должна была осуществляться ежегодно равными частями.

В декабре 2015 года НТКУ впервые заявила о возможном отказе от трансляции ЧМ 2018 из-за угрозы использования турнира Россией в качестве информационного оружия. После этого перед ЕВС начал копиться долг, что грозило лишением прав на трансляцию Чемпионата мира 2022 года.

После преобразования НТКУ в НОТУ последняя в начале 2017 года частично оплатила долг перед ЕВС (около 30%) за право на трансляцию ЧМ 2018.

В декабре 2017 года НОТУ приняла решение об отказе от трансляции любых событий, происходящих в России. Долг НОТУ перед ЕВС тем временем продолжал расти.

В итоге, когда с просьбой о покупке права на трансляцию турнира обратилась Inter Media group, НОТУ согласилась и в мае 2018 года продала ей право на трансляцию. Вырученные от продажи средства пойдут на погашение долга перед ЕВС и позволят показывать в Украине Чемпионат мира 2022 года.

"Господа президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, НОТУ никак не может понять, из каких источников вы получаете информацию о том, что "НОТУ получило огромные деньги на продаже футбола". Господа, НОТУ не получило "огромные деньги" - НОТУ этими деньгами выплатило одну из задолженностей, которые ей сотнями достались по наследству", - резюмировал Аласания.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

В Украине матчи Чемпионата мира транслирует телеканал Интер.