Владимир Гласнер лишен должности начальника штаба запасного батальона ДУК в марте 2015 года

Украинцем, которого задержали по запросу Интерпола в Словакии, является бывший член Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер, который одно время был начальником штаба 1-ого (закарпатского) запасного батальона корпуса.

Об этом сообщает LB.ua.

С 31 мая 2016 года Владимир Гласнер находился в розыске по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

После того, как Гласнер вошел в руководство Правого сектора Закарпатья, в адрес организации начали раздаваться обвинения, что она работает под заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков.

Его лишили должности начальника штаба батальона ДУК в марте 2015 года.

Напомним, в городе Кошице, по запросу Киева был задержан подозреваемый в совершении ряда террористических актов.