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Главная » Страна » Денисова призвала чиновников РФ обсудить любые условия обмена Сенцова

Денисова призвала чиновников РФ обсудить любые условия обмена Сенцова

Денисова призвала чиновников РФ обсудить любые условия обмена Сенцова
kmu.gov.ua

Омбудсмен готова вылететь в РФ немедленно

08.08.18 31
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала  уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову и председателя Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова для его спасения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

При этом она отмечает, что договоренности между президентами Украины и РФ о ее посещении украинских политзаключенных  не выполняются российской стороной, и поэтому невозможно опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ, об "относительно стабильном" состоянии Сенцова.

"Обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной. Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова ", - резюмировала Денисова.

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Сестра политзаключенного Наталья Каплан ранее сообщила, что Сенцов продолжает голодовку в российской колонии и почти не встает.

Она также указала, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу.

Напомним, Олег Сенцов написал в письме своей сестре, что конец близок. 

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