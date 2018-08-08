Денисова призвала чиновников РФ обсудить любые условия обмена Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову и председателя Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова для его спасения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

При этом она отмечает, что договоренности между президентами Украины и РФ о ее посещении украинских политзаключенных не выполняются российской стороной, и поэтому невозможно опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ, об "относительно стабильном" состоянии Сенцова.

"Обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной. Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова ", - резюмировала Денисова.

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Сестра политзаключенного Наталья Каплан ранее сообщила, что Сенцов продолжает голодовку в российской колонии и почти не встает.

Она также указала, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу.

Напомним, Олег Сенцов написал в письме своей сестре, что конец близок.