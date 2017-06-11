Кровь и бензин. Главные сериалы июня

"Блеск" / GLOW

Создатели: Лиз Флэхайв, Карли Менш

В главных ролях: Элисон Бри, Бетти Джилпин, Марк Мэрон

Премьера: 23 июня

Рут — молодая актриса, которой не везёт с ролями. Она хватается за любой шанс и однажды попадает на съёмки шоу G.L.O.W. За аббревиатурой скрывается вывеска "Роскошные леди реслинга". Такое шоу и правда выходило в эфир в 1980-х годах — теперь стриминг-сервис Netflix отправится за кулисы G.L.O.W. и покажет, как снимали этот проект, где актрисы-неудачницы пытались сделать своей судьбе болевой приём и вырваться из захвата безвестности. Но прелесть и хитрость женского реслинга в том, что он незаметно становится образом жизни. "Блеск" наводят Карли Менш и Лиз Флэхайв, авторы комедии "Сестра Джеки", где медсестра средних лет давала фору доктору Хаусу в употреблении опиатов. Продюсирует шоу Дженджи Коэн, создательница "Оранжевый — хит сезона". Рут сыграла Элисон Бри, известная по ситкому "Сообщество". В дебютном сезоне "Блеска" на ринге сойдутся десять серий.

"Оранжевый — хит сезона" / Orange Is the New Black

Создатель: Дженджи Коэн

В главных ролях: Тейлор Шиллинг, Кейт Малгрю, Лора Припон

Премьера: 9 июня

Блондинка по имени Пайпер оказывается в тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков — лучшая подруга подставила. Так в 2013 году стартовал "Оранжевый — хит сезона", один из главных успехов Netflix. В основе шоу лежала книга весёлых (и не очень) воспоминаний Пайпер Керман — она действительно провела больше года за решёткой и узнала о людях немало интересного. При этом сериал не нянчился с одной только блондинкой вне закона — за четыре годы авторы вывели на первый план дюжину характерных женщин в оранжевом, и у каждой из них была своя, непохожая на другие драма. Что не помешало шоу оставаться смешным и откровенным в разговоре на любые темы, от женской физио­логии до наркозависимости. "Оранжевый — хит сезона" — сериал феминистский: в центре внимания здесь всегда женщины разных рас и характеров. В новых сериях местная тюрьма погружается в хаос и насилие — дамы в оранжевом бунтуют против руководства тюрьмы, которое замяло смерть одной из заключённых. Десять новых эпизодов уже появились в интернете в начале мая благодаря хакерам группировки The Dark Overlord: они украли контент и вымогали у Netflix деньги, но стриминг-сервис не поддался на шантаж.

"Мгла" / The Mist

Создатель: Кристиан Торп

В главных ролях: Фрэнсис Конрой, Даррен Петти, Исайя Уитлок мл.

Премьера: 22 июня

"Мгла" — адаптация одноимённой повести Стивена Кинга о том, как на городок Бриджтон спустился густой плотный туман и в нём завелись чудовища. Показывать сериал будет канал Spike, чьей главной удачей остаётся спортивная комедия "Штат голубая гора" про студентов, играющих в американский футбол. В 2007 году по этой повести Кинга уже выходил фильм Фрэнка Дарабонта, шокировавший всех альтернативной концовкой — такого не мог вообразить даже "король ужасов". Руководство канала Spike понимает, что дважды этот фокус не пройдёт, а потому сериал дрейфует от оригинальной повести ещё дальше, чем фильм. Например, туман Кинга не делал людей агрессивными — он лишь служил укрытием (и засадой) для фантастических тварей. И, конечно, создавал благоприятную атмосферу для пробуждения религиозных фанатиков. В сериале появятся новые персонажи и связанные с ними истории, тогда как некоторая часть материала повести использована не будет. Руководит проектом Кристиан Торп, создатель хитовой датской драмы "Рита". Пилотный эпизод поставил опытный телережиссёр Адам Бернштейн — он снимал "Во все тяжкие", "Фарго" и "Тюрьму Оз". В первом сезоне из тумана выйдут десять серий.

"Умираю со смеху" / I'm Dying Up Here

Создатель: Дэвид Флеботт

В главных ролях: Мелисса Лео, Эри Грейнор, АрДжей Сайлер

Премьера: 4 июня

"Умираю со смеху" снят по книге Уильяма Ноеделседера, бывшего журналиста Los Angeles Times, о стендап-сцене Лос-Анджелеса 1970-х. Название у сериала многообещающее, но не точное. "Я тут помираю" — вариант гораздо ближе к правде, ведь речь идёт о хронологии успехов и провалов начинающих комиков на сцене крутого клуба, принадлежащего авторитетной Голди: её одобрение способно сделать карьеру, но если ты впал в немилость, можешь искать другую профессию. Канал Showtime продвигает шоу как авторский проект Джима Керри — актёр начинал карьеру комика как раз в 1970-е и заявлен в сериале исполнительным продюсером. Керри делится байками из тех лет и следит, чтобы всё соответствовало духу времени. По его словам, именно в тот момент в США раздался "Большой взрыв Комедии, зародивший современный комедийный космос". Написал сериал Дэвид Флеботт, сценарист "Подпольной империи" (гангстерская сага времён сухого закона) и "Мастеров секса" (драма о первых шагах в научном исследовании секса). Голди сыграла Мелисса Лео, лауреат "Оскара" за роль в спортивной драме "Боец" Дэвида О. Рассела. В первом сезоне "Умираю со смеху" будет десять эпизодов.

"Кровавая гонка" / Blood Drive

Создатель: Джеймс Роланд

В главных ролях: Алан Ричсон, Кристина Очоа, Колин Каннингэм

Премьера: 14 июня

Канал SyFy представляет альтернативное будущее нашей планеты образца 1999 года. Во-первых, изменился климат — в тени стабильные +46 градусов по Цельсию. Во-вторых, на всех не хватает пресной воды. В-третьих, топлива осталось ещё меньше, чем воды, и это, как выясняется, самое страшное — некоторые машины теперь с рёвом ездят на человеческой крови. На вопрос: "Как так вышло?" здесь логично отвечают: "Цены на бензин видел?" Бывший полицейский Артур (Ричсон) не по своей воле оказывается участником подпольных гонок на таких автомобилях. Ему противостоят законченные психопаты, маньяки и каннибалы, а в случае поражения здесь принято взрывать лузеру голову. "Кровавая гонка" снята в стилистике "грайндхауса" и похожа на скандальную серию компьютерных игр Carmageddon, где для победы в заезде не нужно мчаться к финишу — можно просто раздолбать машины соперников или переехать всех людей на карте. За полное расчеловечивание на экране отвечает Джеймс Роланд — он много лет был ассистентом продюсеров сериала "Безумцы" и, похоже, триумфально сошёл с ума. В баке первого сезона "Кровавой гонки" плещутся кровавые тринадцать эпизодов.

"Когти" / Claws

Создатель: Элиот Лоуренс

В главных ролях: Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес

Премьера: 11 июня

Пять эффектных подруг открывают маникюрный салон в Южной Флориде. Что может пойти не так? Примерно всё, когда они поймут, что зарабатывают меньше, чем хотелось бы, и займутся отмыванием денег. "Во Флориде идиотов больше, чем апельсинов", — считают подруги, но где криминал, там и суровые мужчины с большими ножами (и без маникюра). Среди них замечены Хэролд Перрино ("Остаться в живых") и Дин Норрис (Хэнк из "Во все тяжкие"). Шоураннер проекта — Джанин Шерман ("Мыслить как преступник"). Изначально сериал разрабатывали как получасовую комедию для HBO, но в итоге канал TNT перехватил шоу и сделал его часовой криминальной историей. Лучшее, что выходило на TNT, — это "Саутленд", удушливая драма о буднях патрульных копов. Руководство канала называет свою новинку "дикой и уморительной". В первом сезоне "Когтей" подпилено десять серий.