"Это святой человек". Львов простился с Романом Виктюком под песню Show must go on

Известный режиссер скончался 17 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом.

23 ноября во Львове состоялось прощание с режиссером Романом Виктюком. Церемония состоялась в Театре юного зрителя, который раньше назывался Львовским первым театром. В нем Виктюк начинал свою карьеру. Об этом пишет Гал-інфо.

В церемонии приняли участие родственники режиссера, его коллеги и друзья, а также мэр Львова Андрей Садовый.

"Это святой человек. Он нас всегда называл детьми — племянников и племянниц. Все мы всегда были дети, а он для нас — братиком. Мы очень его любили и будем любить. Очень сложно, очень неожиданная смерть. Для всей семьи — это очень большая потеря", — сказал племянник режиссера Борис Виктюк.

Напомним, в прошлую пятницу, 20 сентября, состоялась церемония прощания с режиссером в Москве.

После прощания в Театре юного зрителя гроб с телом Романа Виктюка вынесли во двор театра под песню группы Queen Show must go on, аплодисменты и крики "Браво!". Позже в церкви святого Андрея состоялось отпевание и молитвенный чин.

Похоронили режиссера на Лычаковском кладбище в семейном склепе, где уже похоронены его родители.

Роман Виктюк 27 октября попал в больницу с коронавирусом. 17 ноября он скончался. В пресс-службе театра Виктюка сообщили, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Режиссер умер, когда готовился к выписке.

По словам родственников, режиссер также несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Напомним, Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Учился в Государственном институте театрального искусства в Москве. После окончания вернулся во Львов, где работал актером, а позже и режиссером в местном Театре юного зрителя. Затем работал в Твери, Вильнюсе, Одессе, Таллинне, Киеве, Саратове, Казани, Риге, Санкт-Петербурге. В 1991 году Виктюк создал театр своего имени в Москве.

Режиссер является постановщиком около 250 спектаклей. Среди самых известных — "Служанки", "Мадам Баттерфляй", "Лолита", "Дама без камелий". Его постановки отличались эпатажностью, яркостью и оригинальностью.