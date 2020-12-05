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Экстракт "ВИА Гры". Самой популярной на просторах СНГ женской поп-группе 20 лет

Константин Рылев
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Виа Гра, юбилей, 20 лет
Фото: Антон Вислобоков (коллаж)

Как в декабре 2000-го появилась музыкальная секс-машина по зарабатыванию денег и почему "ВИА Гре" до сих пор удается собирать миллионы просмотров (теперь — в "Ютубе"), рассказывает Фокус.

26 ноября вышел новый клип "ВИА Гры" — "Рикошет", записанный 20-м составом группы. В кадре снова три полуобнаженные девушки в топиках: брюнетка, блондинка и рыжая. На этот раз они играют в бейсбол. За четыре дня клип набрал 2 млн просмотров в "Ютубе", подтвердив живучесть музыкальной секс-машины.

Сильнодействующий музыкально-эротический "препарат" создали продюсер Дмитрий Костюк и композитор Константин Меладзе. В записях группы участвовал и брат Константина — певец Валерий Меладзе. Для братьев Меладзе прием "ВИА Гры" не прошел безболезненно: оба ушли из семей, оставив супруг с детьми и женившись на солистках группы. Константин — на Вере Брежневой, Валерий — на Алине Джанабаевой. По-видимому, мужчинам, находясь в непосредственной близости от такого "зелья", трудно удержаться, чтобы не попробовать.

Веселые старты: ВИА Гра и Меладзе

О создании группы мне когда-то рассказал сам Константин Меладзе: "Мне предложил этим заняться мой друг Костюк — генеральный продюсер "Biz-TV". Он меня обрабатывал в течение двух лет, а я находил то одну причину для отказа, то другую. В итоге он меня деликатно подвел к рубежу, когда отказываться было не по-дружески. И я взялся за дело. Мы устроили несколько просмотров. У нас была одна девушка — Алена. Она работала ведущей на "Biz-TV". Порой к нам являлось по тысяче человек. Но мы не могли определиться. Проект был рассчитан на миллионы слушателей. В итоге вторую девушку для "ВИА Гры" нашли случайно. У Валеры был тур по Украине. В Хмельницком к нему подошла Надя. Мне привезли ее фотографию. И мы включили эту девушку в конкурс на общих основаниях. Она понравилась. Захотелось создать группу из личностей, а не из массы. Не количество тел, а качество таланта".

Но и про тела никто не забывал. Костюк был владельцем музыкального канала "Biz-TV", где работала бойкая телеведущая-киевлянка Алена Винницкая с такими параметрами: рост — 170 cм, вес — 50 кг, грудь — 90 cм, талия — 60 cм, бедра — 90 cм. Винницкая писала композиции для своей рок-группы "Последний единорог", треки записывала в гараже, так что предложение от Константина Меладзе, которого тогда никто не знал в лицо, стало для нее неожиданностью.

Надежда Грановская, грудь, фото, Виа Гра
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Надежда Грановская (Мейхер) имела данные не хуже, чем у Алены: рост — 170 cм, вес — 54 кг, грудь — 98 cм, талия — 62 cм, бёдра — 88 cм. Родом она из села Збручовка, окончила хореографический факультет педучилища в Хмельницком и работала в театре, где выступал с концертом Валерий Меладзе. Она завораживающе танцевала и двигалась по сцене, но, не обладая сильным голосом, лишь подпевала Алене, которой достались ведущие вокальные партии.

Поскольку вокалистка на старте была одна — Винницкая, то репертуар создавался под ее характер. Алена остроумно шутила в эфирах "Biz-TV" и обладала творческой индивидуальностью. Уговорить себя Костюку (к которому, как признавалась, относилась с иронией) и Константину Меладзе позволила после того, как поняла, что Меладзе — тот самый композитор, который написал десятки хитов для своего брата Валерия.

26 ноября вышел новый клип группы — "Рикошет", набравший за 4 дня 2 млн просмотров. Значит, формула "ВИА Гры" работает

Недавно экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова в "Инстаграме" так высказалась о композиторе: "Костя Меладзе жестко манипулировал нами — не как артистками, а как женщинами. Манипуляция на уровне "Кто станет моей музой сегодня?" Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должна была доказывать, что ты лучше". Но, на мой взгляд, так Меладзе стремился побольше узнать о личности каждой из певиц, чтобы композиции точно им подходили. Когда мы разберем творчество группы, вы поймете, что это так.

Вот что Меладзе рассказал мне про первую песню коллектива "Попытка №5": "Была весна! Настроение соответствующее! И я написал песню с короткими нотами, где не нужно диких вокальных данных. Плюс ироничный сюжет". Такой же ироничный, как сама Винницкая.

"Я мало кого любила.

Второй надоел, третьего забыла.

Четвертый исчез во вторник.

О первом почти ничего не помню.

Но пятый мой совсем не такой.

В его руках я таю как снег. 

Меня уносит теплой рекой в поднебесье".

На момент написания этой композиции Винницкая действительно была счастлива в любви, будучи замужем за солистом рок-группы Cool Before Сергеем Алексеевым (Большим).

В группе Костюка — Меладзе ставка делалась на сексуальность как стержневую линию образов. Костюк отсюда придумал и название — "ВИА Гра". Винницкая высказалась резко против такого "пошлого" названия. Но ее убедили, что там зашифрованы имена участниц: Винницкая Алена и Грановская. Позднее для СМИ придумали такую расшифровку: ВИА — вокально-инструментальный ансамбль, Гра — по-украински "игра". Раздельным написанием обезопасили себя от претензий со стороны бренда "Виагра".

Поскольку сексуальность — идеология коллектива, то на сцене и в клипах у девушек было минимум одежды. После триумфа "ВИА Гры" разделись все женские группы.

Сами композиции были танцевально-стебными, даже такая вроде бы лирическая, как "Обними меня":

"И как не разгоняла 

я свою депрессию,

а все же победить ее не могла.

Пока не полетела вниз 

по узкой лесенке,

которая к нему привела…»

Константин явно веселился, сочиняя такое. 

"Попытка №5", раскрученная "Biz-TV", стала хитом за один месяц. Через два группу пригласили в Днепр на концерт, который состоялся в декабре 2000-го. Константин спешно накатал еще пять песен, чтобы было с чем выступать. Еще до выхода девушек на сцену публика восторженно орала. В реве преобладали мужские голоса. Это был успех! Музыкальная секс-машина по зарабатыванию денег поехала-покатилась!

Алёна Винницкая, ВИА Гра, фото
Алёна Винницкая
Надежда Грановская, ВИА Гра, фото
Надежда Грановская
Татьяна Найник, ВИА Гра, фото
Татьяна Найник
Анна Седокова, ВИА Гра, фото
Анна Седокова
Вера Брежнева, ВИА Гра, фото
Вера Брежнева
Светлана Лобода, ВИА Гра, фото
Светлана Лобода
Альбина Джанабаева, ВИА Гра, фото
Альбина Джанабаева
Кристина Коц-Готлиб, ВИА Гра, фото
Кристина Коц-Готлиб
Ольга Корягина, ВИА Гра, фото
Ольга Корягина
Меседа Багаудинова, ВИА Гра, фото
Меседа Багаудинова
Татьяна Котова, ВИА Гра, фото
Татьяна Котова
Ева Бушмина, ВИА Гра, фото
Ева Бушмина
Санта Димопулос, ВИА Гра, фото
Санта Димопулос
Эрика Герцег, ВИА Гра, фото
Эрика Герцег
Миша Романова, ВИА Гра, фото
Миша Романова
Анастасия Кожевникова, ВИА Гра, фото
Анастасия Кожевникова
Ольга Меганская, ВИА Гра, фото
Ольга Меганская
Ульяна Синецкая, ВИА Гра, фото
Ульяна Синецкая
Ксения Попова, ВИА Гра, фото
Ксения Попова
ВИА Гра, фото, София Тарасова
София Тарасова
Алёна Винницкая, ВИА Гра, фото
Надежда Грановская, ВИА Гра, фото
Татьяна Найник, ВИА Гра, фото
Анна Седокова, ВИА Гра, фото
Вера Брежнева, ВИА Гра, фото
Светлана Лобода, ВИА Гра, фото
Альбина Джанабаева, ВИА Гра, фото
Кристина Коц-Готлиб, ВИА Гра, фото
Ольга Корягина, ВИА Гра, фото
Меседа Багаудинова, ВИА Гра, фото
Татьяна Котова, ВИА Гра, фото
Ева Бушмина, ВИА Гра, фото
Санта Димопулос, ВИА Гра, фото
Эрика Герцег, ВИА Гра, фото
Миша Романова, ВИА Гра, фото
Анастасия Кожевникова, ВИА Гра, фото
Ольга Меганская, ВИА Гра, фото
Ульяна Синецкая, ВИА Гра, фото
Ксения Попова, ВИА Гра, фото
ВИА Гра, фото, София Тарасова

Пламя страсти: как ВИА Гра стала трио

Все говорят, что Надя Грановская во все годы была душой коллектива: отзывчивая, сердечная, добрая. Но в 2002 году Грановская ушла в декрет. Для того чтобы восполнить потерю участницы, объявили кастинг. Так в группе появилась модель из Санкт-Петербурга Татьяна Найник: рост — 174 см, грудь — 96 см, талия — 68 см, бедра — 98 см. Девица была непосредственной и острой на язык.

Тогда же продюсеры решили расширить состав группы до трех участниц. Пригласили ещё одну девушку, которая в 2000-м уже проходила кастинг, но её не взяли из-за возраста — ей было 17 лет. Это оказалась румяненькая и курносая, похожая на Сандру Аня Седокова — "рыжая бестия". У нее были классические параметры: рост — 172 cм, вес — 52 кг, грудь — 90 cм, талия — 60 cм, бедра — 90 cм.

Аня Седокова, в купальнике, фото, ВИА Гра
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Ведущий украинский режиссер Семен Горов снимает клип: "Стоп! Стоп! Стоп!" (2002). Винницкая по-прежнему исполняет не без сарказма:

"Долго я не верила, а он торопил,

мой самоуверенный герой-сексапил.

Словом убаюкивал, глазами манил,

блестящий, красивый, как сувенир".

А вот припев Седакова выдает совсем в другом ключе:

"Подарила сердце на долгую память,

Полетела вниз, как осенний листок,

Отворила дверцу, когда не смогла я

сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Так впервые в самом исполнении, а не только в демонстрации обнаженки проявилась настоящая страсть. В клипе, вальяжно покуривая сигару, девиц разглядывает не кто иной как доктор Фрейд. И банан здесь — не просто банан и даже морковь — не просто овощ.

Проект "ВИА Гра" был рассчитан на миллионы слушателей

композитор, продюсер
Константин Меладзе

Через неделю после родов в группу возвращается Грановская, с большим скрипом на это соглашается Меладзе. Она делает на подмостках шпагаты, чтобы растопить сердце маэстро, — и оно дрогнуло. Квартетом записана не слишком удачная песня и клип "Good morning, папа", где звучало: "В нашей песне только паузы…" Нужно было делать паузу этому составу — девушки мешали друг другу. Решили выгнать ершистую Татьяну Найник. После этого "ВИА Гра" навсегда стала трио.

Но тут и Винницкая решает, что ее все достало, и сбегает в сольное творчество, написав поп-рок-хит "Рассвет": «На свет буду бежать я, рассвет не избежать мне…" Ее меняют тоже на блондинку-интеллектуалку Веру Брежневу (Галушка).

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Пресса отмечает перемены: "Бешеная популярность пришла к группе, после того как ее покинула первая солистка Алена Винницкая, под которую "ВИА Гра" и создавалась, и лицом группы, а также его фронт-солисткой стала Анна Седокова. Выдвинувшаяся из тени Алены бывшая телеведущая Седокова с ее резким голосом, неуемной энергией и огромными глазами не только удержала группу на плаву, но перевела ее из статуса женской группы второго разряда в топ". Еще: "Аня придала "ВИА Гре" то, чего ей не хватало раньше: буйность и естественность. Если Винницкая суперсексуальный имидж играла, и это было видно, то теперь если Аня его и играет, то это незаметно. Раньше "ВИА Гра" была картинкой с обложки глянцевого журнала, а теперь она стала бурей, штормом, ураганом". И самое поэтическое: "ВИА Гра" в ее лучшие времена — тончайший, интуитивно выстраиваемый баланс, хождение по грани — между чувственностью и мистикой, между едва одетым телом и обнаженной душой.

Сам Меладзе признавался: "Когда я увидел вместе Надю, Аню и Веру, понял: это идеал, который искал. Теперь мы добьемся мегауспеха. Мы начали работать фантастическими темпами, по-другому писать музыку, заниматься креативом, снимать другое видео. Нам ничто и никто не мешал, случилось абсолютно удивительное единение душ…"

Идеальная женщина  

Охранник группы Сергей (важная должность для женского коллектива, который хотели все бандиты и миллионеры СНГ) в интервью одному центральному украинскому каналу рассказывал, что однажды приметил очень красивую девушку среди фанов группы. Он взял ее координаты и позвал на место Винницкой. Константина Меладзе настолько поразила красота Веры, что "аж очки упали". По словам Сергея, уже на третий день Вера поехала на гастроли. "Но с того дня она со мной не здоровалась", — подчеркнул охранник непростой характер новой участницы трио. В отличие от нрава, ее тело было безупречно: рост — 172 cм, вес — 52 кг, грудь — 90 cм, талия — 60 cм, бедра — 90 cм. 

Вера Брежнева, в купальнике, фото, Виа Гра
СУПЕРБЛОНДИНКА. Оружие Веры Брежневой не только красота, но ум и воля

С приходом этой блондинки в 2003 году группа записывает прорывную песню и клип "Убей мою подругу", (где в сюжете — интриги и юмор уже от Веры Брежневой).

Почему это произошло? Тела не обсуждаем — они у всех супер. Но только теперь родилась формула "ВИА Гры" как идеальной женщины: блондинка Вера Брежнева олицетворяла интеллект, черненькая Надя Грановская — душевность, а огненная Аня Седокова — страсть. Именно с этим "золотым составом" "ВИА Гры" Валерий Меладзе записал две великолепные композиции и клипы на них: "Океан и три реки" и "Притяженья больше нет", где предстает эдаким учителем красавиц, как Джек Николсон в фильме "Иствикские ведьмы". Любой бы хотел оказаться на его месте.  

Поскольку формула экстракта "ВИА Гры" ясна, осталось только менять, если возникнет необходимость, участниц под нужные типажи. 

Вера в бриллианты 

Когда ведущие партии достались Брежневой, в творчестве группы возникла тема прагматизма: в "Бриллиантах" (2005) Константин Меладзе отразил Верину мудрость, позаимствованную у Мэрилин Монро: "Лучшие друзья девушек — это бриллианты". Авторы утверждали, что для съемок клипа привезли реальную бриллиантовую коллекцию, а не стразы.

Анна Седакова, Надежда Грановская-Мейхер, Вера Брежнева, фото, ВИА Гра
ЗОЛОТОЙ СОСТАВ. Формула "ВИА Гры": Брежнева — интеллект, Грановская — душевность, Седокова — страсть

В мае 2004 года, когда Седокова забеременела от капитана "Динамо" (Киев) Валентина Белькевича, ее заменила Света Лобода, которая тоже была самой страстью. С ней сняли наиболее откровенный клип трио "Биология" в стиле садо-мазо, где Света выводила: "Мое юное тело полстраны захотело…" В собственном творчестве она продолжила ту же линию: "Сорок градусов", "Твои глаза", "К черту любовь" ("Раздевайся, ложись, раз пришел").

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Алина Джанабаева заменила душевную Грановскую-Мейхер в композиции "Цветок и нож" (2006). В сольном творчестве Алина тоже лирична: "Сердце мое не стучит без него" (песня "Он мое все", 2020). 

Прагматичная и волевая Брежнева не без юмора учит в своих сольных треках: "А солнце светит всем одинаково, и зря ты, моя девочка, плакала, ведь там за окном цветет, бежит реальная жизнь". Солнце светит всем одинаково, но места под ним все занимают разные.

"Допинг" действует  

В моменты кризисов Константин Меладзе неоднократно пытался распустить группу: в 2006 и 2012 годах. Дмитрий Костюк решил было запустить альтернативный коллектив, но в 2013-м Меладзе придумал реалити-шоу "Хочу V ВИА Гру" по поиску участниц для нового состава группы. Костюк попытался запретить его выпуск под этим брендом. Череда судебных разбирательств закончилась победой Меладзе. Говорят, к ссоре бывших друзей-партнеров причастна супруга Константина — Вера Брежнева, а также к его расставаниям с другими певицами не из группы, для которых плодотворный композитор писал хиты, например, с Полиной Гагариной.

Так или иначе формула "ВИА Гры" работает. 6 ноября Константин Меладзе представил 20-й состав группы (за которым приглядывает и дает ЦУ сама Брежнева): Ульяну Синецкую, Ксению Попову и Софию Тарасову. Отзывы о видеоклипе "Рикошет" не слишком лестные, но просмотры выводят композицию в мегахит. Значит, срок действия "ВИА Гры" все еще не истек.