Экстракт "ВИА Гры". Самой популярной на просторах СНГ женской поп-группе 20 лет

Как в декабре 2000-го появилась музыкальная секс-машина по зарабатыванию денег и почему "ВИА Гре" до сих пор удается собирать миллионы просмотров (теперь — в "Ютубе"), рассказывает Фокус.

26 ноября вышел новый клип "ВИА Гры" — "Рикошет", записанный 20-м составом группы. В кадре снова три полуобнаженные девушки в топиках: брюнетка, блондинка и рыжая. На этот раз они играют в бейсбол. За четыре дня клип набрал 2 млн просмотров в "Ютубе", подтвердив живучесть музыкальной секс-машины.

Сильнодействующий музыкально-эротический "препарат" создали продюсер Дмитрий Костюк и композитор Константин Меладзе. В записях группы участвовал и брат Константина — певец Валерий Меладзе. Для братьев Меладзе прием "ВИА Гры" не прошел безболезненно: оба ушли из семей, оставив супруг с детьми и женившись на солистках группы. Константин — на Вере Брежневой, Валерий — на Алине Джанабаевой. По-видимому, мужчинам, находясь в непосредственной близости от такого "зелья", трудно удержаться, чтобы не попробовать.

Веселые старты: ВИА Гра и Меладзе

О создании группы мне когда-то рассказал сам Константин Меладзе: "Мне предложил этим заняться мой друг Костюк — генеральный продюсер "Biz-TV". Он меня обрабатывал в течение двух лет, а я находил то одну причину для отказа, то другую. В итоге он меня деликатно подвел к рубежу, когда отказываться было не по-дружески. И я взялся за дело. Мы устроили несколько просмотров. У нас была одна девушка — Алена. Она работала ведущей на "Biz-TV". Порой к нам являлось по тысяче человек. Но мы не могли определиться. Проект был рассчитан на миллионы слушателей. В итоге вторую девушку для "ВИА Гры" нашли случайно. У Валеры был тур по Украине. В Хмельницком к нему подошла Надя. Мне привезли ее фотографию. И мы включили эту девушку в конкурс на общих основаниях. Она понравилась. Захотелось создать группу из личностей, а не из массы. Не количество тел, а качество таланта".

Но и про тела никто не забывал. Костюк был владельцем музыкального канала "Biz-TV", где работала бойкая телеведущая-киевлянка Алена Винницкая с такими параметрами: рост — 170 cм, вес — 50 кг, грудь — 90 cм, талия — 60 cм, бедра — 90 cм. Винницкая писала композиции для своей рок-группы "Последний единорог", треки записывала в гараже, так что предложение от Константина Меладзе, которого тогда никто не знал в лицо, стало для нее неожиданностью.

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Надежда Грановская (Мейхер) имела данные не хуже, чем у Алены: рост — 170 cм, вес — 54 кг, грудь — 98 cм, талия — 62 cм, бёдра — 88 cм. Родом она из села Збручовка, окончила хореографический факультет педучилища в Хмельницком и работала в театре, где выступал с концертом Валерий Меладзе. Она завораживающе танцевала и двигалась по сцене, но, не обладая сильным голосом, лишь подпевала Алене, которой достались ведущие вокальные партии.

Поскольку вокалистка на старте была одна — Винницкая, то репертуар создавался под ее характер. Алена остроумно шутила в эфирах "Biz-TV" и обладала творческой индивидуальностью. Уговорить себя Костюку (к которому, как признавалась, относилась с иронией) и Константину Меладзе позволила после того, как поняла, что Меладзе — тот самый композитор, который написал десятки хитов для своего брата Валерия.

26 ноября вышел новый клип группы — "Рикошет", набравший за 4 дня 2 млн просмотров. Значит, формула "ВИА Гры" работает

Недавно экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова в "Инстаграме" так высказалась о композиторе: "Костя Меладзе жестко манипулировал нами — не как артистками, а как женщинами. Манипуляция на уровне "Кто станет моей музой сегодня?" Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должна была доказывать, что ты лучше". Но, на мой взгляд, так Меладзе стремился побольше узнать о личности каждой из певиц, чтобы композиции точно им подходили. Когда мы разберем творчество группы, вы поймете, что это так.

Вот что Меладзе рассказал мне про первую песню коллектива "Попытка №5": "Была весна! Настроение соответствующее! И я написал песню с короткими нотами, где не нужно диких вокальных данных. Плюс ироничный сюжет". Такой же ироничный, как сама Винницкая.

"Я мало кого любила.

Второй надоел, третьего забыла.

Четвертый исчез во вторник.

О первом почти ничего не помню.

Но пятый мой совсем не такой.

В его руках я таю как снег.

Меня уносит теплой рекой в поднебесье".

На момент написания этой композиции Винницкая действительно была счастлива в любви, будучи замужем за солистом рок-группы Cool Before Сергеем Алексеевым (Большим).

В группе Костюка — Меладзе ставка делалась на сексуальность как стержневую линию образов. Костюк отсюда придумал и название — "ВИА Гра". Винницкая высказалась резко против такого "пошлого" названия. Но ее убедили, что там зашифрованы имена участниц: Винницкая Алена и Грановская. Позднее для СМИ придумали такую расшифровку: ВИА — вокально-инструментальный ансамбль, Гра — по-украински "игра". Раздельным написанием обезопасили себя от претензий со стороны бренда "Виагра".

Поскольку сексуальность — идеология коллектива, то на сцене и в клипах у девушек было минимум одежды. После триумфа "ВИА Гры" разделись все женские группы.

Сами композиции были танцевально-стебными, даже такая вроде бы лирическая, как "Обними меня":

"И как не разгоняла

я свою депрессию,

а все же победить ее не могла.

Пока не полетела вниз

по узкой лесенке,

которая к нему привела…»

Константин явно веселился, сочиняя такое.

"Попытка №5", раскрученная "Biz-TV", стала хитом за один месяц. Через два группу пригласили в Днепр на концерт, который состоялся в декабре 2000-го. Константин спешно накатал еще пять песен, чтобы было с чем выступать. Еще до выхода девушек на сцену публика восторженно орала. В реве преобладали мужские голоса. Это был успех! Музыкальная секс-машина по зарабатыванию денег поехала-покатилась!

[ + – ] Алёна Винницкая [ + – ] Надежда Грановская [ + – ] Татьяна Найник [ + – ] Анна Седокова [ + – ] Вера Брежнева [ + – ] Светлана Лобода [ + – ] Альбина Джанабаева [ + – ] Кристина Коц-Готлиб [ + – ] Ольга Корягина [ + – ] Меседа Багаудинова [ + – ] Татьяна Котова [ + – ] Ева Бушмина [ + – ] Санта Димопулос [ + – ] Эрика Герцег [ + – ] Миша Романова [ + – ] Анастасия Кожевникова [ + – ] Ольга Меганская [ + – ] Ульяна Синецкая [ + – ] Ксения Попова [ + – ] София Тарасова

Пламя страсти: как ВИА Гра стала трио

Все говорят, что Надя Грановская во все годы была душой коллектива: отзывчивая, сердечная, добрая. Но в 2002 году Грановская ушла в декрет. Для того чтобы восполнить потерю участницы, объявили кастинг. Так в группе появилась модель из Санкт-Петербурга Татьяна Найник: рост — 174 см, грудь — 96 см, талия — 68 см, бедра — 98 см. Девица была непосредственной и острой на язык.

Тогда же продюсеры решили расширить состав группы до трех участниц. Пригласили ещё одну девушку, которая в 2000-м уже проходила кастинг, но её не взяли из-за возраста — ей было 17 лет. Это оказалась румяненькая и курносая, похожая на Сандру Аня Седокова — "рыжая бестия". У нее были классические параметры: рост — 172 cм, вес — 52 кг, грудь — 90 cм, талия — 60 cм, бедра — 90 cм.

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Ведущий украинский режиссер Семен Горов снимает клип: "Стоп! Стоп! Стоп!" (2002). Винницкая по-прежнему исполняет не без сарказма:

"Долго я не верила, а он торопил,

мой самоуверенный герой-сексапил.

Словом убаюкивал, глазами манил,

блестящий, красивый, как сувенир".

А вот припев Седакова выдает совсем в другом ключе:

"Подарила сердце на долгую память,

Полетела вниз, как осенний листок,

Отворила дверцу, когда не смогла я

сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Так впервые в самом исполнении, а не только в демонстрации обнаженки проявилась настоящая страсть. В клипе, вальяжно покуривая сигару, девиц разглядывает не кто иной как доктор Фрейд. И банан здесь — не просто банан и даже морковь — не просто овощ.

Проект "ВИА Гра" был рассчитан на миллионы слушателей композитор, продюсер Константин Меладзе

Через неделю после родов в группу возвращается Грановская, с большим скрипом на это соглашается Меладзе. Она делает на подмостках шпагаты, чтобы растопить сердце маэстро, — и оно дрогнуло. Квартетом записана не слишком удачная песня и клип "Good morning, папа", где звучало: "В нашей песне только паузы…" Нужно было делать паузу этому составу — девушки мешали друг другу. Решили выгнать ершистую Татьяну Найник. После этого "ВИА Гра" навсегда стала трио.

Но тут и Винницкая решает, что ее все достало, и сбегает в сольное творчество, написав поп-рок-хит "Рассвет": «На свет буду бежать я, рассвет не избежать мне…" Ее меняют тоже на блондинку-интеллектуалку Веру Брежневу (Галушка).

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Пресса отмечает перемены: "Бешеная популярность пришла к группе, после того как ее покинула первая солистка Алена Винницкая, под которую "ВИА Гра" и создавалась, и лицом группы, а также его фронт-солисткой стала Анна Седокова. Выдвинувшаяся из тени Алены бывшая телеведущая Седокова с ее резким голосом, неуемной энергией и огромными глазами не только удержала группу на плаву, но перевела ее из статуса женской группы второго разряда в топ". Еще: "Аня придала "ВИА Гре" то, чего ей не хватало раньше: буйность и естественность. Если Винницкая суперсексуальный имидж играла, и это было видно, то теперь если Аня его и играет, то это незаметно. Раньше "ВИА Гра" была картинкой с обложки глянцевого журнала, а теперь она стала бурей, штормом, ураганом". И самое поэтическое: "ВИА Гра" в ее лучшие времена — тончайший, интуитивно выстраиваемый баланс, хождение по грани — между чувственностью и мистикой, между едва одетым телом и обнаженной душой.

Сам Меладзе признавался: "Когда я увидел вместе Надю, Аню и Веру, понял: это идеал, который искал. Теперь мы добьемся мегауспеха. Мы начали работать фантастическими темпами, по-другому писать музыку, заниматься креативом, снимать другое видео. Нам ничто и никто не мешал, случилось абсолютно удивительное единение душ…"

Идеальная женщина

Охранник группы Сергей (важная должность для женского коллектива, который хотели все бандиты и миллионеры СНГ) в интервью одному центральному украинскому каналу рассказывал, что однажды приметил очень красивую девушку среди фанов группы. Он взял ее координаты и позвал на место Винницкой. Константина Меладзе настолько поразила красота Веры, что "аж очки упали". По словам Сергея, уже на третий день Вера поехала на гастроли. "Но с того дня она со мной не здоровалась", — подчеркнул охранник непростой характер новой участницы трио. В отличие от нрава, ее тело было безупречно: рост — 172 cм, вес — 52 кг, грудь — 90 cм, талия — 60 cм, бедра — 90 cм.

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С приходом этой блондинки в 2003 году группа записывает прорывную песню и клип "Убей мою подругу", (где в сюжете — интриги и юмор уже от Веры Брежневой).

Почему это произошло? Тела не обсуждаем — они у всех супер. Но только теперь родилась формула "ВИА Гры" как идеальной женщины: блондинка Вера Брежнева олицетворяла интеллект, черненькая Надя Грановская — душевность, а огненная Аня Седокова — страсть. Именно с этим "золотым составом" "ВИА Гры" Валерий Меладзе записал две великолепные композиции и клипы на них: "Океан и три реки" и "Притяженья больше нет", где предстает эдаким учителем красавиц, как Джек Николсон в фильме "Иствикские ведьмы". Любой бы хотел оказаться на его месте.

Поскольку формула экстракта "ВИА Гры" ясна, осталось только менять, если возникнет необходимость, участниц под нужные типажи.

Вера в бриллианты

Когда ведущие партии достались Брежневой, в творчестве группы возникла тема прагматизма: в "Бриллиантах" (2005) Константин Меладзе отразил Верину мудрость, позаимствованную у Мэрилин Монро: "Лучшие друзья девушек — это бриллианты". Авторы утверждали, что для съемок клипа привезли реальную бриллиантовую коллекцию, а не стразы.

[ + – ] ЗОЛОТОЙ СОСТАВ. Формула "ВИА Гры": Брежнева — интеллект, Грановская — душевность, Седокова — страсть

В мае 2004 года, когда Седокова забеременела от капитана "Динамо" (Киев) Валентина Белькевича, ее заменила Света Лобода, которая тоже была самой страстью. С ней сняли наиболее откровенный клип трио "Биология" в стиле садо-мазо, где Света выводила: "Мое юное тело полстраны захотело…" В собственном творчестве она продолжила ту же линию: "Сорок градусов", "Твои глаза", "К черту любовь" ("Раздевайся, ложись, раз пришел").

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Алина Джанабаева заменила душевную Грановскую-Мейхер в композиции "Цветок и нож" (2006). В сольном творчестве Алина тоже лирична: "Сердце мое не стучит без него" (песня "Он мое все", 2020).

Прагматичная и волевая Брежнева не без юмора учит в своих сольных треках: "А солнце светит всем одинаково, и зря ты, моя девочка, плакала, ведь там за окном цветет, бежит реальная жизнь". Солнце светит всем одинаково, но места под ним все занимают разные.

"Допинг" действует

В моменты кризисов Константин Меладзе неоднократно пытался распустить группу: в 2006 и 2012 годах. Дмитрий Костюк решил было запустить альтернативный коллектив, но в 2013-м Меладзе придумал реалити-шоу "Хочу V ВИА Гру" по поиску участниц для нового состава группы. Костюк попытался запретить его выпуск под этим брендом. Череда судебных разбирательств закончилась победой Меладзе. Говорят, к ссоре бывших друзей-партнеров причастна супруга Константина — Вера Брежнева, а также к его расставаниям с другими певицами не из группы, для которых плодотворный композитор писал хиты, например, с Полиной Гагариной.

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Так или иначе формула "ВИА Гры" работает. 6 ноября Константин Меладзе представил 20-й состав группы (за которым приглядывает и дает ЦУ сама Брежнева): Ульяну Синецкую, Ксению Попову и Софию Тарасову. Отзывы о видеоклипе "Рикошет" не слишком лестные, но просмотры выводят композицию в мегахит. Значит, срок действия "ВИА Гры" все еще не истек.